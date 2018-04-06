Как сделать макияж с актуальным весенним цветом: фото и видео
Мировые визажисты определили главный оттенок в макияже этой весной. Это оттенок Gen Z - приглушенный желтый цвет, который специалисты описывают как оттенок "лимона с медом".
Как пишет Independent, визажисты длительное время избегали желтого цвета в макияже из-за его свойства придавать образу болезненный вид.
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Однако, сейчас оттенок "лимона с медом" стал действительно трендовым.
По словам визажистов, макияж, в котором акцент сделан на глаза с помощью теней оттенка Gen Z, освежит взгляд и придаст образу "особое весеннее очарование".
Как сделать макияж с желтыми тенями: видео
Как сделать макияж с желтыми тенями: видео
Источник: 24 Канал
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