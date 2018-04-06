Как сделать макияж с актуальным весенним цветом: фото и видео

Мировые визажисты определили главный оттенок в макияже этой весной. Это оттенок Gen Z - приглушенный желтый цвет, который специалисты описывают как оттенок "лимона с медом".

Как пишет Independent, визажисты длительное время избегали желтого цвета в макияже из-за его свойства придавать образу болезненный вид.

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Однако, сейчас оттенок "лимона с медом" стал действительно трендовым.

По словам визажистов, макияж, в котором акцент сделан на глаза с помощью теней оттенка Gen Z, освежит взгляд и придаст образу "особое весеннее очарование".

Как сделать макияж с желтыми тенями: видео

Как сделать макияж с желтыми тенями: видео

Допис, поширений NYX Professional Makeup (@nyxcosmetics) 24 Бер 2018 р. о 10:00 PDT

Допис, поширений JOANNA VONGPHOUMY (@jvongphoumy) 26 Лют 2018 р. о 4:45 PST

Допис, поширений Ellie Addis (@ellieaddis) 22 Бер 2018 р. о 9:26 PDT

Допис, поширений Samantha Coles (@samanthacolesart) 6 Кві 2018 р. о 2:45 PDT