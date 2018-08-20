Как сделать натуральный макияж: видео

Нюдовый макияж только подчеркивает естественную красоту, а его особенность: сияющая кожа в сочетании с легким подчеркиванием губ и глаз.

Как сделать натуральный макияж

Тон

Перед макияжем нанесите увлажняющий крем. Подождите пока его впитает кожа и приступайте к созданию тона.

Читайте также: Массаж лица, который поможет избавиться акне: пошаговая инструкция

Эксперты советуют не использовать тональные основы с плотным покрытием. Поскольку через тон должны просматриваться веснушки или родинки, чтобы макияж действительно выглядел натуральным. Если у вас есть определенные недостатки на коже, воспользуйтесь корректором или консилером.

Сияние

Нанесите хайлайтер, который будет отражать свет и придаст коже сияющий эффект. А как нанести хайлайтер, читайте по ссылке.

Глаза

Нанесите на веко, которое нависает, немного коричневых теней, чтобы сделать взгляд выразительнее. Также выбирайте коричневую, а не черную тушь.

Губы

Не стоит наносить на губы помаду, лучше воспользуйтесь бальзамом с уходом, который питает кожу и покрывает губы легким цветом.

Смотрите видео, как сделать натуральный макияж от Nikkie Tutorials

Смотрите видео, как сделать натуральный макияж Роузи Хантингтон-Уайтли