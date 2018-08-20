Как сделать натуральный макияж: видео
Нюдовый макияж только подчеркивает естественную красоту, а его особенность: сияющая кожа в сочетании с легким подчеркиванием губ и глаз.
Как сделать натуральный макияж
Тон
Перед макияжем нанесите увлажняющий крем. Подождите пока его впитает кожа и приступайте к созданию тона.
Читайте также: Массаж лица, который поможет избавиться акне: пошаговая инструкция
Эксперты советуют не использовать тональные основы с плотным покрытием. Поскольку через тон должны просматриваться веснушки или родинки, чтобы макияж действительно выглядел натуральным. Если у вас есть определенные недостатки на коже, воспользуйтесь корректором или консилером.
Сияние
Нанесите хайлайтер, который будет отражать свет и придаст коже сияющий эффект. А как нанести хайлайтер, читайте по ссылке.
Глаза
Нанесите на веко, которое нависает, немного коричневых теней, чтобы сделать взгляд выразительнее. Также выбирайте коричневую, а не черную тушь.
Губы
Не стоит наносить на губы помаду, лучше воспользуйтесь бальзамом с уходом, который питает кожу и покрывает губы легким цветом.
Смотрите видео, как сделать натуральный макияж от Nikkie Tutorials
Смотрите видео, как сделать натуральный макияж Роузи Хантингтон-Уайтли