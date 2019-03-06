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      Юрий Бутусов

      Как сделать реформу "Укроборонпрома" эффективной

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      Реформирование "Укроборонпрома"
      Реформирование "Укроборонпрома" / УНІАН

      Сегодня состоится важное событие. Через 5 лет пребывания у власти президент Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны объявит о начале реформы концерна "Укроборонпром", подпишет указ.

      Что следует учитывать послу США говоря об аудите "Укроборонпрома"?

      Вчера посол США Мари Йованович высказалась за проведение немедленного аудита "Укроборонпрома". Я подумал, насколько это реалистично и какой комплекс усилий необходим, чтобы такой аудит стал не только возможен, но и эффективен? Йованович показывает постоянно растущую вовлеченность Вашингтона в проблемы развития Украины, и в целом, безусловно, для нас это позитивный сигнал, который говорит о большой политической поддержке США нашего курса. Однако есть нюансы, которые американским дипломатам стоило бы учесть.

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      Мари Йованович
      Посол США в Украине / Фото Уніан

      Как-то в 2017 году я встретился с одним из руководителей Киевского бронетанкового завода. Он сказал примерно так:

      За 2014-2017 года на нашем заводе "Укроборонпром" поменял у нас пять директоров. Директоров меняют не потому, что кого-то интересуют вопросы производства. На заводах до сих пор большие запасы военного имущества, но за все годы независимости не налажен элементарный учет имущества. Никто не знает какие конкретно запасы у нас хранятся. И я тоже не знаю – склады огромные. Сколько реально что стоит при производстве никто сказать не может – зависит с какого склада и что тебе привезут. Любой завоз деталей – контрабандой или официально, все это попадает на склады с неучтенными запчастями, тут можно любые схемы рисовать.

      Предложил я руководителю сделать интервью, но он, увы, так и не решился.

      Пять лет концерн сотрясали различные скандалы, менялись десятки директоров оборонных заводов, но структура управления оборонной промышленностью оставалась такой, какой ее создал Александр Янукович.

      И вот только сейчас, благодаря расследованию Военной прокуратуры деятельности группировки Жукова-Рогозы-Гладковского, благодаря тому, что кто-то передал это в "Наші гроші" спустя два года. Благодаря впечатляющему видео Леси Ивановой и Дениса Бигуса, руководство страны решило что-то предпринять, чтобы изменить наконец существующее положение.

      Посол США Йованович обратилась к руководству Украины профинансировать "всесторонний аудит" "Укроборонпрома".

      Мое мнение – аудит в настоящее время будет неэффективен. Аудировать можно систему, которая к этому подготовлена. А в "Укроборонпроме" не налажен элементарный учет и планирование, все здесь закрыто абсолютной завесой тайны, к которой иностранцы и аудиторы не могут иметь доступа. И даже внедренный в Наблюдательный совет американец Энтони Тетер не имеет данных. Так что слова об аудите при существующем положении дел остаются благими пожеланиями. Да и как государство допустит аудиторов к совершенно секретным данным, которые открывают мобилизационный и производственный ресурс государства, каналы поставок военной техники?

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      Что бы могло сделать реформа "Укроборонпрома" эффективной и при каких условиях возможен аудит?

      1. Проведение немедленно учета и инвентаризации материальных ценностей. Это само по себе приведет к валу уголовных дел и массовым кадровым перестановкам.

      2. Подготовка приватизации группы оборонных предприятий, в первую очередь убыточных – проект УОП давно разработан, но не реализован. Мы содержим заводы, которые не производят ничего – тратим каждый месяц десятки миллионов гривен.

      3. Создание вертикально интегрированных по отраслям холдингов для производства военной техники – концепция готова, но не реализована. Надо выпускать не узлы – а готовые изделия, сохранять то, что способно к кооперации.

      4. Ликвидация "Укроборонпрома" как лишней и не нужной финансовой "прокладки" между предприятиями и заказчиками.

      5. Создание государственного органа для определения стратегии развития оборонной промышленности и долгосрочного планирования отрасли. Где нам нужны сейчас иностранные советники и помощь США? Здесь, где у них будут полномочия и информация, и их опыт работы будет востребован в рамках государственного института, который должен создаваться по западным образцам.

      6. Натовские эксперты необходимы для разработки доктрины. Нам необходимо подготовить наконец реалистичную программу развития Вооруженных сил и программу развития оборонной промышленности. Нужна военная доктрина, которая позволит создать перспективный облик системам вооружения армии, и позволит нам понять, какую именно технику нам необходимо закупать и в каких количествах и для решения каких задач.

      7. Создание равных конкурентных условий для закупок военной техники частными и государственными предприятиями. Для этого необходимо составлять технические задания на закупку техники на основе программы развития вооружений, и контролировать качество военной техники в армии. Государство должно финансировать оборонную промышленность через Гособоронзаказ, а не содержать не качественное и неэффективное производство и административный аппарат.

      8. Передача всех функций по контрабанде оружия из РФ подразделению одного из государственных предприятий, деятельность которого должна находиться под контролем спецслужб.

      9. Вот здесь, на этой стадии будет необходим аудит – система будет готова к профессиональной организации работы. Аудит в свою очередь сделает возможным эффективный контроль всеми структурами власти, в том числе парламентом, всех проблем оборонной промышленности.

      10. Подготовка к приватизации всех государственных предприятий оборонной промышленности, чтобы дать возможность самостоятельного развития успешным оборонным проектам. Государству надо искать менеджеров не для управления производством, а для планирвоания и контроля. А деньги должны идти тем, кто качественно выполняет Гособоронзаказ, а не просто нужным людям.

      Одним кавалерийским наскоком "Укроборонпром" не реформировать. Это требует системной и профессиональной работы государства. При наличии политической воли можно сделать весь комплекс действий за полтора-два года.

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      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Новости Украины Новости политики Укроборонпром Публикации Коррупционные схемы в Укроборонпроме
      Источник: Facebook
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