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Как сделать стильные рваные джинсы своими руками: видео

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Как сделать рваные джинсы своими руками
Как сделать рваные джинсы своими руками / Styled by Kami

Не обязательно тратить сумасшедшие деньги на стильные рваные джинсы – их можно сделать самостоятельно. И для этого вам понадобится лишь старая пара и ножницы.

Подготовьте необходимые материалы

Выберите старые джинсы, которые вы хотите обновить. Выберите штаны, которые не очень обтягивают ноги, ибо в противном случае есть риск, что стянутая кожа будет вываливаться сквозь прорези.

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Мел или фломастер для разметки будущих дыр.

Острые ножницы или канцелярский нож, чтобы делать надрезы.

Пинцет и спица, чтобы извлекать ненужные нити из ткани и делать бахрому по краям.

Пемза, наждачная бумага и отбеливатель, чтобы предоставить джинсам более потрепанный вид.

Деревянная разделочная доска или плотный картон. С ними будет удобнее затирать и вырезать дыры и не повредить нижнюю часть штанины.

Сделайте разметку

Примерьте джинсы и нарисуйте, где будут располагаться дыры и потертости.

Совет: не стоит делать дырки слишком близко к поясу

Сделайте дыры

Для долгой дыры на колене сделайте один поперечный разрез канцелярским ножом, предварительно подложив под ткань доску.

Если вы хотите сделать дырки объемные, придется не только резать, но и доставать нити.

Смотрите видео, как протереть джинсы:

Ткань джинсов как сетка: белые горизонтальные нити переплетаются с синими вертикальными. В создании стильных потертостей надо избавиться от последних и не повредить первые.

Ножницами или канцелярским ножом сделайте несколько горизонтальных надрезов в каждой размеченной области так, чтобы расстояние между ними было 1-2 см.

Возьмите пинцет и вытяните вертикальные синие нити, а также потрите нужный участок пемзой.

Тогда слегка распустите края с помощью спицы или просто снова потрите их пемзой.

Добавьте последние штрихи

Постирайте и высушите джинсы как обычно. Если штаны недостаточно протертые, обработайте нужные участки ватным диском, смоченным в жидком отбеливателе.

Затем засуньте в штанину доску или картонку и потрите ткань наждачной бумагой.

Смотрите видео, как протереть джинсы:

Теги: LifeStyle Стиль и мода
Источник: lifehacker
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