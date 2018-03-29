Как сделать стильные рваные джинсы своими руками: видео
Не обязательно тратить сумасшедшие деньги на стильные рваные джинсы – их можно сделать самостоятельно. И для этого вам понадобится лишь старая пара и ножницы.
Подготовьте необходимые материалы
Выберите старые джинсы, которые вы хотите обновить. Выберите штаны, которые не очень обтягивают ноги, ибо в противном случае есть риск, что стянутая кожа будет вываливаться сквозь прорези.
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Мел или фломастер для разметки будущих дыр.
Острые ножницы или канцелярский нож, чтобы делать надрезы.
Пинцет и спица, чтобы извлекать ненужные нити из ткани и делать бахрому по краям.
Пемза, наждачная бумага и отбеливатель, чтобы предоставить джинсам более потрепанный вид.
Деревянная разделочная доска или плотный картон. С ними будет удобнее затирать и вырезать дыры и не повредить нижнюю часть штанины.
Сделайте разметку
Примерьте джинсы и нарисуйте, где будут располагаться дыры и потертости.
Совет: не стоит делать дырки слишком близко к поясу
Сделайте дыры
Для долгой дыры на колене сделайте один поперечный разрез канцелярским ножом, предварительно подложив под ткань доску.
Если вы хотите сделать дырки объемные, придется не только резать, но и доставать нити.
Смотрите видео, как протереть джинсы:
Ткань джинсов как сетка: белые горизонтальные нити переплетаются с синими вертикальными. В создании стильных потертостей надо избавиться от последних и не повредить первые.
Ножницами или канцелярским ножом сделайте несколько горизонтальных надрезов в каждой размеченной области так, чтобы расстояние между ними было 1-2 см.
Возьмите пинцет и вытяните вертикальные синие нити, а также потрите нужный участок пемзой.
Тогда слегка распустите края с помощью спицы или просто снова потрите их пемзой.
Добавьте последние штрихи
Постирайте и высушите джинсы как обычно. Если штаны недостаточно протертые, обработайте нужные участки ватным диском, смоченным в жидком отбеливателе.
Затем засуньте в штанину доску или картонку и потрите ткань наждачной бумагой.
Смотрите видео, как протереть джинсы: