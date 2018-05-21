Как сделать свадебный макияж как у Меган Маркл

Королевскую свадьбу Меган Маркл и принца Гарри будут обсуждать еще не одну неделю. Одним из интересных разговоров стала тема макияжа невесты, которая отметилась максимальной естественностью и сдержанностью, – в принципе, как и свадебное платье.

Несмотря на слухи о том, что Меган Маркл не пользовалась услугами визажиста в исторический день, бьюти-помощник у нее все же был. Им стал давний друг и посол бренда Dior Даниэль Мартин, который и создал невероятно нежный макияж герцогини Сассекской.

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И хотя список продуктов, с помощью которых он создал свадебный макияж, пока неизвестен, команда Dior поделилась списком средств, которые помогут сделать вам похожий образ. Для этого приобретите палетку для контуринга Dior Backstage Contour Palette, тональную основу Dior Backstage Face & Body Foundation, нейтральную палетку теней, лайнер для век Diorshow On Stage Liner, тушь для ресниц Diorshow и бальзам для губ Dior Lip Glow.

Свадебный макияж Меган Маркл на свадьбе 19 мая 2018 года

Главным эффектом в бьюти-образе жены принца Гарри стала "голая" кожа, на которой едва заметны веснушки Меган. Также обратите внимание на легкий акцент на глазах и губах, а также едва заметный контуринг, который сделает ваше лицо более скульптурным.