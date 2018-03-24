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Как сделать утренний кофе вкуснее: три оригинальные рецепты

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Кофе
Кофе / 1912pike.com

Вкусное кофе по утрам способно пробудить и дать заряд на продуктивный день. Но обычные напитки могут надоесть, поэтому мы собрали три нестандартных рецепта кофе.

Три оригинальных рецепта кофе

Домашнее капучино

Заварите кофе во френч-прессе в таких пропорциях: 4 столовые ложки кофе на 330 мл воды, настоять 4 минуты и налить в чашку. После этого в френч-прессе взбейте горячее молоко: налейте молоко до середины и быстрыми движениями перемещайте плунжер до образования пены. Добавьте в кофе вспененное молоко.

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Что такое френч-пресс?

Это устройство для приготовления молотого кофе методом настаивания и отжима.

Кофейно-банановый смузи

Возьмите 1 банан, 1 чайную ложку меда, 1 чайную ложку какао, чашку свежесваренного кофе и чашку молока.

Все ингредиенты поместите в блендер и взбейте до однородности.

Колд-брю

Этот кофе подается холодным, хоть способы приготовления могут отличаться.

Поместите молотый кофе в френч-пресс и залейте холодной водой. Закройте крышкой и подождите от 12 до 24 часов. Когда напиток будет готов, просто опустите поршень френч-пресса.

Теги: Здоровое питание LifeStyle Food and Drinks
Источник: 24 Канал
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