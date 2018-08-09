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Как сделать утреннюю разминку: комплекс упражнений от Аниты Луценко

74 Читати новину українською
Анита Луценко
Анита Луценко / Фото из Іnstagram

Фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко показала минимальный комплекс упражнений, который нужно делать каждое утро, чтобы поддерживать тело в тонусе.

Видео с утренней зарядкой Анита выложила в Instagram.

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Утренняя разминка от Аниты Луценко:

1. Лежа на боку поднимаем ногу, которая сверху. Живот все время подтянут. Поднимаем ногу плавно и на выдохе. Носок направлен в пол, а пятка в потолок. Повторяем 20 раз.

2. Сразу меняем ногу и работаем над внутренней поверхностью бедра. Повторяем 20 раз. Выдох – ногу вверх.

3. Перевернитесь на другой бок и повторите 1 и 2 упражнения подряд. Всего 3 таких подхода.

 

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Красивое тело Фитнес
Источник: 24 канал
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