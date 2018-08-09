Как сделать утреннюю разминку: комплекс упражнений от Аниты Луценко
Фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко показала минимальный комплекс упражнений, который нужно делать каждое утро, чтобы поддерживать тело в тонусе.
Видео с утренней зарядкой Анита выложила в Instagram.
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Утренняя разминка от Аниты Луценко:
1. Лежа на боку поднимаем ногу, которая сверху. Живот все время подтянут. Поднимаем ногу плавно и на выдохе. Носок направлен в пол, а пятка в потолок. Повторяем 20 раз.
2. Сразу меняем ногу и работаем над внутренней поверхностью бедра. Повторяем 20 раз. Выдох – ногу вверх.
3. Перевернитесь на другой бок и повторите 1 и 2 упражнения подряд. Всего 3 таких подхода.
Источник: 24 канал
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