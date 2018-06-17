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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Как сегодня живут люди в оккупированном Донецке: напряжение, залпы артиллерии и орки-патрули

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На окраинах оккупированного Донецка с наступлением вечера наступают тяжелые времена из-за большой вероятности попадания снарядов. В это время в центре города происходит имитация жизни, которая была там до начала российской агрессии: люди посещают кафе и отдыхают на скамейках.

Об этом в блоге на сайте издания "Обозреватель" написал блогер под псевдонимом Фашик Донецкий.

"Недавно писали о том, что, мол, Донецк поделен на три зоны. На самом деле Донецк поделен на две зоны: там, где хорошо слышны залпы артиллерии, и где плохо слышны. Снаряд может прилететь в любую точку города: в центр или на окраину", – говорится в блоге.

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Автор материала отметил, что лето в Донецке не ощущается. Повсюду царит напряжение, у жителей города натянуты нервы.

Курорты, моря – этого, конечно, хочется, но зарплаты не всем позволяют поехать на море. К хунте есть много невъездных, а так называемый курорт диридиди, Седово, курортом назвать язык не поднимается: орки-патрули и комендантский час, отсутствие МТС – это тянет как минимум на 6 звезд, согласитесь,
– иронизирует Фашик Донецкий.

При этом он подчеркнул, что даже во время отпуска жители Донецка стараются меньше ходить по улицам города, чтобы не нарваться на проблемы с патрулями.

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"Да, в ватных СМИ вовсю заливают о том, что недоразумение развеивается, а Украине пиз*ец. Но по факту все наоборот – пропагандистские клоуны выдают фейк за фейком, предприятия закрываются, адекватные люди видят, что нормального будущего, пока российские оккупанты при власти, в городе нет и быть не может", – резюмировал блогер.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Фотоновости Новости Донецка
Источник: 24 Канал
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