Как секс влияет на психический процесс: данные исследования
Сексуальный контакт в возрасте после пятидесяти лет существенно улучшает такой психический процесс как память.
Об этом заявил австралийский психолог Марк Аллен, передает Archives of Sexual Behavior.
Он проанализировал информацию об интимной жизни более 6 тысяч человек, которым исполнилось 50 и более лет. Все участники прошли простой тест на память, который повторили через 2 года.
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Качество памяти значительно ухудшилось, однако те, у кого была активная интимная жизнь, имели значительно лучшие показатели, чем те, кто редко занимался сексом. Поэтому в таком возрасте сексуальная жизнь влияет на функционирование мозга, помогая лучше все запоминать.
Кроме того, немалое влияние на память и мозг оказывает также эмоциональная связь с любимым человеком.