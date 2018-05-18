Как секс влияет на психический процесс: данные исследования

Сексуальный контакт в возрасте после пятидесяти лет существенно улучшает такой психический процесс как память.

Об этом заявил австралийский психолог Марк Аллен, передает Archives of Sexual Behavior.

Он проанализировал информацию об интимной жизни более 6 тысяч человек, которым исполнилось 50 и более лет. Все участники прошли простой тест на память, который повторили через 2 года.

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Качество памяти значительно ухудшилось, однако те, у кого была активная интимная жизнь, имели значительно лучшие показатели, чем те, кто редко занимался сексом. Поэтому в таком возрасте сексуальная жизнь влияет на функционирование мозга, помогая лучше все запоминать.

Кроме того, немалое влияние на память и мозг оказывает также эмоциональная связь с любимым человеком.