Как Селена Гомес отреагировала на помолвку ее экс-возлюбленного Джастина Бибера, – СМИ
Знаменитая певица Селена Гомес, которая сложно пережила разрыв отношений с Джастином Бибером, не беспокоится о его помолвке с моделью Хейли Болдуин.
Об этом сообщает The Daily Mail.
В то время, как общественность ожидала, что Селена Гомес в очередной раз будет страдать затяжной депрессией от помолвки Джастина Бибера, певица наслаждалась отдыхом в кругу друзей. По информации инсайдеров, звезда не проникается новым этапом отношений экс-возлюбленного с моделью Хейли Болдуин.
Читайте также: Джастин Бибер обручился с супермоделью Хейли Болдуин
Селена Гомес сняла роскошную яхту в Нью-Йорке и отправилась на отдых с близкими друзьями и помощницей Терезой Мари Мингус. Девушка уже опубликовала первые кадры из путешествия.
На снимке видно, что Селена Гомес абсолютно не волнуется помолвкой Джастина Бибера. Певица счастливо улыбается перед камерой и наслаждается общением с друзьями. Это подтвердил и инсайдер издания.
Ее не беспокоят отношения Бибера и Болдвин. Селене все равно, что они обнародовали информацию о своих отношениях. Это последнее, о чем она думает. Сейчас она сосредоточена на своей жизни и уходе за собой. Она всегда будет уважать Бибера, но о нем уже забыла,
– рассказал ранее инсайдер.
Стоит отметить, что звезда отдыхала в кругу молодых ребят, которые под восторженные крики девушек прыгали в воду с яхты.