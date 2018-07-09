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Как Селена Гомес отреагировала на помолвку ее экс-возлюбленного Джастина Бибера, – СМИ

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Селена Гомес
Селена Гомес / litedaily.com

Знаменитая певица Селена Гомес, которая сложно пережила разрыв отношений с Джастином Бибером, не беспокоится о его помолвке с моделью Хейли Болдуин.

Об этом сообщает The Daily Mail.

В то время, как общественность ожидала, что Селена Гомес в очередной раз будет страдать затяжной депрессией от помолвки Джастина Бибера, певица наслаждалась отдыхом в кругу друзей. По информации инсайдеров, звезда не проникается новым этапом отношений экс-возлюбленного с моделью Хейли Болдуин.

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Селена Гомес сняла роскошную яхту в Нью-Йорке и отправилась на отдых с близкими друзьями и помощницей Терезой Мари Мингус. Девушка уже опубликовала первые кадры из путешествия.

 

На снимке видно, что Селена Гомес абсолютно не волнуется помолвкой Джастина Бибера. Певица счастливо улыбается перед камерой и наслаждается общением с друзьями. Это подтвердил и инсайдер издания.

Ее не беспокоят отношения Бибера и Болдвин. Селене все равно, что они обнародовали информацию о своих отношениях. Это последнее, о чем она думает. Сейчас она сосредоточена на своей жизни и уходе за собой. Она всегда будет уважать Бибера, но о нем уже забыла,
– рассказал ранее инсайдер.

 

Стоит отметить, что звезда отдыхала в кругу молодых ребят, которые под восторженные крики девушек прыгали в воду с яхты.

Теги: LifeStyle отдых Музыка Джастин Бибер Селена Гомес
Источник: 24 Канал
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