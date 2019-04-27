Как семья Садового готовится к Пасхе: яркие фото и видео

Христиане восточного обряда готовятся встречать Воскресение Христово. Что обязательно должно быть в пасхальной корзине и как традиции росписи писанок различаются по регионам – рассказала семья мэра Львова Андрея Садового.

В семье мэра Львова готовятся к Пасхе напевая гаевки. Мама Екатерины Садовой знает их еще с детства.

Читайте также: Садовый поздравил украинцев с Пасхой

Перед Пасхой жена Садового с матерью украшают вышитыми полотенцами образы. А дальше начинают готовить то, что класть в корзину.



Семья Садовых украшает вышитыми полотенцами образы

Начинают с более сложного – приготовление домашней колбасы. Для этого сначала перемалывают мясо, затем выбивают его руками и начиняют им кишку.



Приготовления к Пасхе

Позже переходят к приготовлению главного атрибута праздника – кулича. Когда их сажают в печь, то говорят молитву.

"Молю Отче наш, Богородице Дево, чтобы дождаться следующего года. Как ставлю в печь, то я всегда перекрещиваю хорошо, чтобы хорошо спеклось, чтобы все хорошо было", – рассказала мама Екатерины Кит-Садовой Мария Кит.



Мама жены городского головы готовит пасху

Еще один атрибут праздника – писанки, которые у христиан являются символом Солнца, жизни и бессмертия. Яйца пишут вместе всей семьей. В орнаментах закодирована добрая судьба для себя и для Украины. По словам Екатерина Кит-Садовой, самое важное делать это с миром в душе.



Дети Садового рисуют писанки

Сыновья Андрея Садового готовятся к Пасхе

"Было, что выдерживала пост, ничего мясного не ела. А потом я поняла, что самое важное – это иметь мир внутри", – пояснила жена мэра Львова.