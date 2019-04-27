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      Как семья Садового готовится к Пасхе: яркие фото и видео

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      Христиане восточного обряда готовятся встречать Воскресение Христово. Что обязательно должно быть в пасхальной корзине и как традиции росписи писанок различаются по регионам – рассказала семья мэра Львова Андрея Садового.

      В семье мэра Львова готовятся к Пасхе напевая гаевки. Мама Екатерины Садовой знает их еще с детства.

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      Перед Пасхой жена Садового с матерью украшают вышитыми полотенцами образы. А дальше начинают готовить то, что класть в корзину.

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      Семья Садовых украшает вышитыми полотенцами образы

      Начинают с более сложного – приготовление домашней колбасы. Для этого сначала перемалывают мясо, затем выбивают его руками и начиняют им кишку.

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      Приготовления к Пасхе

      Позже переходят к приготовлению главного атрибута праздника – кулича. Когда их сажают в печь, то говорят молитву.

      "Молю Отче наш, Богородице Дево, чтобы дождаться следующего года. Как ставлю в печь, то я всегда перекрещиваю хорошо, чтобы хорошо спеклось, чтобы все хорошо было", – рассказала мама Екатерины Кит-Садовой Мария Кит.

      садовий
      Мама жены городского головы готовит пасху

      Еще один атрибут праздника – писанки, которые у христиан являются символом Солнца, жизни и бессмертия. Яйца пишут вместе всей семьей. В орнаментах закодирована добрая судьба для себя и для Украины. По словам Екатерина Кит-Садовой, самое важное делать это с миром в душе.

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      Дети Садового рисуют писанки

      садовий

      Сыновья Андрея Садового готовятся к Пасхе

      "Было, что выдерживала пост, ничего мясного не ела. А потом я поняла, что самое важное – это иметь мир внутри", – пояснила жена мэра Львова.

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      Теги: Пасха Новости Львова Андрей Садовой Новости Украины
      Источник: 24 канал
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