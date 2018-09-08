Как Сергей Ребров использует необычные методы тренировки своего клуба: фото

Украинский тренер Сергей Ребров в Венгрии, где он тренирует команду "Ференцварош", применяет разные методы подготовки.

Этот метод помог "Ференцварошу" победить "Вашаш" в спарринге со счетом 1:0, а украинский легионер команды – Иван Петряк сыграл весь матч.

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"Вид сверху очень помог мне понять движение игроков", – цитирует Реброва FootballHub.

Ребров: вид зверху дуже допоміг мені зрозуміти рух гравців

Ференцварош українського тренера переміг Вашаш у спарингу 1:0

Іван Петряк відіграв весь матч pic.twitter.com/UQVHjokcWF — FootballHub (@FootballHub_Ua) 8 сентября 2018 г.

Отметим, что "Ференцварош" после семи туров чемпионата Венгрии лидирует. Сейчас в турнире – пауза, связанная с матчами сборных, во время которой команды проводят товарищеские поединки.

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