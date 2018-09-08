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Как Сергей Ребров использует необычные методы тренировки своего клуба: фото

83 Читати новину українською
Сергей Ребров использует необычные методы тренировки
Сергей Ребров использует необычные методы тренировки

Украинский тренер Сергей Ребров в Венгрии, где он тренирует команду "Ференцварош", применяет разные методы подготовки.

Этот метод помог "Ференцварошу" победить "Вашаш" в спарринге со счетом 1:0, а украинский легионер команды – Иван Петряк сыграл весь матч.

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"Вид сверху очень помог мне понять движение игроков", – цитирует Реброва FootballHub.

Отметим, что "Ференцварош" после семи туров чемпионата Венгрии лидирует. Сейчас в турнире – пауза, связанная с матчами сборных, во время которой команды проводят товарищеские поединки.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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