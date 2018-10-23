Как "Шахтер" побеждал "Манчестер Сити" в 2017 году: видео голов

Донецкий "Шахтер" и английский "Манчестер Сити" уже встречались на групповой стадии Лиги чемпионов. Это было в 2017 году. Тогда команды обменялись победами.

В Англии "Манчестер Сити" без проблем победил 2:0. В Харькове же победу праздновали "горняки" 2:1.

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Тогда за "Шахтер" забивали Бернард и Исмаили. Однако в сегодняшнем матче они не сыграют. Первый сейчас выступает в Англии за "Эвертон". Исмаили же хоть и в дальнейшем выступает за "Шахтер", но травмировался, и его участие под вопросом.

Также стоит отметить, что прошлогодний матч в Харькове проходил в шестом туре. До этого "Манчестер Сити" выиграл пять матчей в группе и выполнил задачу выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов. Поэтому на матч в Харькове вышло много игроков, которые не были основными в команде. На этот раз ситуация совсем другая. Ни одна из команд пока не гарантировала себе участие в плей-офф Лиги чемпионов, поэтому обоим клубам нужна только победа.

Видео голов "Шахтера" в ворота "Манчестер Сити" в 2017 году в Харькове