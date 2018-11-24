Как шутки влияют на романтику: интересный факт

Чувство юмора – это сексуально и есть множество подтверждений тому, что веселый характер делает человека более желанным. Но в серьезных отношениях стоит быть осторожнее.

Об этом рассказал психолог Джил Гринграсс, передает "НВ".

По его словам, положительные шутки, в частности, для ободрения, могут хорошо влиять на качество отношений. Но такой агрессивный юмор как поддразнивания и высмеивание партнера – будут иметь обратный эффект.

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В длительных отношениях пары обычно похожи в своем чувстве юмора – хотя это и не связано с общим удовольствием от брака или его продолжительностью. Исследования показывают, что пары с меньшим количеством детей смеются чаще, чем многодетные супруги,

– отметил психолог.

Как свидетельствуют данные исследования, среди 3 тысяч пар из пяти стран и мужчины, и женщины оказались более счастливы в отношениях с веселым партнером.

Что интересно, жены оценивали чувство юмора как важное условие для счастливого брака чаще, чем мужчины. А еще – и мужчины, и женщины считали, что именно муж – главный юморист в семье.

Вывод: хороший юмор положительно сказывается на браке, а агрессивный – наоборот, негативно.

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