Как сэкономить деньги в Google Play: появилась новая функция
Магазин приложений Google научился возмещать расходы пользователей в неполном объеме. Нововведения недавно заметили разработчики. Стоит отметить, что функцию внедрили незаметно, поэтому большая часть разработчиков приложений еще не активировала ее.
Об этом сообщает Android Insider.
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Новая опция доступна в консоли разработчика в Google Play. Как только владелец ее включит, пользователи смогут получать часть потраченных денег. Такой вариант подойдет для возмещения неиспользованной подписки или в качестве компенсации для недовольных пользователей. При этом консоль Google Play автоматически вычислит сумму налога по объему возвращения.
В Google Play появилась функция частичного возмещения денег
Однако для новой опции есть ряд ограничений:
- частичное возмещение не поддерживают платные программы;
- опция доступна для покупок, совершенных в марте 2018 года и позже;
- возмещение не совместимо с некоторыми платежными методами;
- функция не работает с заказами, оформленными через Subscribe with Google.
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Нововведение не обязательно. Если разработчик не захочет его активировать, пользователи не смогут рассчитывать на возмещение расходов.
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