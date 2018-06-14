20:00
14 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
27°C 14°C
  • пятница
    29°C 18°C
  • суббота
    27°C 17°C
  • воскресенье
    29°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Джигурда идет в мэры Москвы. Окрещенные ракеты России
Вєсті Кремля
21:07, 13 июня
Вести.UA. Скромность Парубия. "Заслуги" политиков
Вєсті.UA
20:58, 13 июня
"Гаврилівські курчата": что же на самом деле стоит за успешным брендом
ЦРУ
09:00, 13 июня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 июня
Вспомнить Все. Хрущевки. Как за десятилетие переселить треть страны
Згадати все
22:57, 12 июня
Телеканал новостей 24 Новости Интернет

Как сэкономить деньги в Google Play: появилась новая функция

17 Читати новину українською
Как сэкономить деньги в Google Play
Как сэкономить деньги в Google Play / Фото из открытых источников

Магазин приложений Google научился возмещать расходы пользователей в неполном объеме. Нововведения недавно заметили разработчики. Стоит отметить, что функцию внедрили незаметно, поэтому большая часть разработчиков приложений еще не активировала ее.

Об этом сообщает Android Insider.

Читайте также: Провальное обновление от Google: поисковый гигант "ломает" Android-смартфоны

Новая опция доступна в консоли разработчика в Google Play. Как только владелец ее включит, пользователи смогут получать часть потраченных денег. Такой вариант подойдет для возмещения неиспользованной подписки или в качестве компенсации для недовольных пользователей. При этом консоль Google Play автоматически вычислит сумму налога по объему возвращения.

В Google Play з'явилася функція часткового відшкодування грошей

В Google Play появилась функция частичного возмещения денег

Однако для новой опции есть ряд ограничений:

  1. частичное возмещение не поддерживают платные программы;
  2. опция доступна для покупок, совершенных в марте 2018 года и позже;
  3. возмещение не совместимо с некоторыми платежными методами;
  4. функция не работает с заказами, оформленными через Subscribe with Google.

Читайте также: Google Chrome станет безопаснее: компания начала блокировки посторонних расширений

Нововведение не обязательно. Если разработчик не захочет его активировать, пользователи не смогут рассчитывать на возмещение расходов.

Другие новости, касающиеся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Интернет Google Google Play Приложения
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Грязная и не очень: как самостоятельно контролировать качество воды
сегодня, 19:02 Грязная и не очень: как самостоятельно контролировать качество воды
Яніна Ткачук 82
Чому влада не хоче запроваджувати податок
сегодня, 17:59 Чому влада не хоче запроваджувати податок
Тетяна Острікова 69
Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
сегодня, 17:01 Почему ФБ маргинальной Чичерины загоняет Путина в политический вольер
Андрій Воропаєв 796
Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
сегодня, 15:01 Путин пытается футболом прикрыть кровь, которую он проливает во всем мире
Юрій Бутусов 1257
Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
сегодня, 12:03 Доступное жилье для людей должно начинаться с доступности его выбора
Лев Парцхаладзе 750
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук