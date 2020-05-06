Как сэкономить во время карантина: советы экономического эксперта

Из-за кризиса, который вызвала пандемия COVID-19, много людей остались без работы или с небольшими зарплатами. Украинцам посоветовали экономить, ведь неизвестно, как ситуация сложится после карантина. Однако как экономить правильно – читайте далее.

Экономический эксперт Тарас Козак в эфире утреннего шоу на 24 канале отметил, что украинцы – очень экономичная нация.

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По его словам, неизвестно, как Украина будет выходить из карантина. Не стоит думать, что после завершения борьбы с пандемией страна вернется к предыдущей жизни. "Нас ждут новые вызовы. Надо быть готовыми к различным неожиданностям и экономить, чтобы встретить их с определенными средствами", – сказал эксперт.

Как утверждает Тарас Козак, крупнейшие мировые банки печатают огромные объемы средств для того, чтобы поддержать своих граждан.

Нацбанк Украины не настолько мощный и наша экономика не настолько сильна, чтобы банк обеспечил нас дополнительными средствами. Поэтому мы должны обходиться теми средствами, которые у нас есть и вкладывать их желательно в надежные активы,

– заверил эксперт.

Национальный банк Украины прогнозировал, что инфляция будет оставаться не высокой – примерно 5 – 6% за весь 2020 год. Козак пояснил, что это небольшой рост цен. Зарплата людей тоже будет немного расти. Поэтому покупательная способность украинцев, по словам эксперта, останется на том же уровне. Конечно, речь не идет о тех, кто потерял работу.

Он поделился несколькими советами, как экономить и чего стоит бояться.

► Не вкладывать "все яйца в одну корзину"

Эксперт подтвердил, что эта народная мудрость касается именно финансовой сферы. Речь идет о том, что не нужно держать все активы в одной валюте или в одном месте. Также не стоит покупать на все деньги одну недвижимость или все вложить в одну акцию.

Мы не знаем, какое будет будущее и цены. К примеру, ситуация на мировых рынках. Нефть недавно стоила -37 долларов. То есть еще надо было заплатить, чтобы ее кому-то отдать. Это хороший пример,

– пояснил эксперт.



Не вкладывайте все деньги в одну вещь или валюту/ Фото nure.info

► Целесообразно вкладывать деньги в золото

Тарас Козак рассказал, что во время кризиса надо обратить внимание на золото. "Оно очень медленно растет значительно медленнее, чем деньги. Ни один Национальный банк не умеет печатать золото, его добывают, поэтому вкладывать деньги в золото – целесообразно", – сказал эксперт.

К сожалению, это не то золото, о котором думают большинство украинцев. Это не ювелирные изделия, речь идет о чистом золоте. В Украине оно тоже есть, но это только для богатых людей,

– заметил Козак.



Слитки золота / Фото mind.ua

► Не поддаваться мошенникам

Экономический эксперт отметил, что во время кризиса создают свои сети мошенники. На рынке уже есть несколько компаний, которые привлекают средства под высокие проценты.

"Украинцы думают, что получат в этой компании высокие доходы, которые позволят им нормально жить. Это мошенники. Не бывает так, что все дают низкую доходность, а кто-то такой щедрый, что дает высокую. Будьте осторожны", – подчеркнул Козак.



Эксперт советует остерегаться мошенников / Фото prm.ua

► Осторожно относиться к покупке недвижимости

Украинцы обычно любят покупать недвижимость. Однако Тарас Козак предостерег, что эксперты ожидают кризиса на рынке недвижимости. Именно поэтому стоит тщательно обдумать свое решение и не вкладывать деньги в сомнительную недвижимость.



Вкладывать деньги в недвижимость – опасно / Фото allevents.in

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"В Киеве есть уже несколько компаний, которые не могут достроить свои объекты. Их предлагают украинцам по низкой цене и акциям. Однако надо быть осторожными, ведь в результате кризиса строительная отрасль пострадала и нет уверенности, что эти все квартиры и дома будут достроены", – отметил Тарас Козак.