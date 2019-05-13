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      Как скандал с Луценко и Йованович повлияет на отношения США и Украины: мнение политолога

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      Юрий Луценко и Мари Йованович
      Юрий Луценко и Мари Йованович / 24 канал

      Ухудшение отношений с США – это очень опасно. Посол США Мари Йованович была большим другом Украины. Она сделала очень большую работу, она вышла за пределы своей должности.

      Такое мнение в прямом эфире 24 канала высказал политолог Александр Солонтай.

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      По его словам, ожидали, что ее будут обвинять в каких-то политических ролях, но она этим не занималась.

      Генпрокурору Юрию Луценко пришлось опровергать то, что он якобы получил некий список неприкасаемых людей. Многие люди потребовали показать тот список, потому что это попытка бросить тень, якобы, есть что скрывать. Он пытался столкнуть разные стороны между собой,
      – сказал Солонтай.

      По его мнению, для Луценко это способ показать важность, отвести внимание от нерасследованных дел, нереформированной прокуратуры.

      "Это способ изобразить и показать, что его бывшие соратники по фракции "БПП" якобы мешали. К тому же, те соратники, что в коррупции, а те, что якобы за реформу боролись, помешали ему что-то сделать", – заявил политолог.

      Это игра с огнем, опасная вещь. Если бы не сменился сейчас президент, то это могло бы сыграть роль. А так, вместе с Петром Порошенко его кум Юрий Луценко все же могут эту историю "замнуть",
      – подытожил Солонтай.

      Что известно о скандале с Йованович в Украине?
      Глава Генпрокуратуры Украины в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц относительно которых ГПУ не должна проводить никаких расследований. По словам Луценко, он ответил: "Это недопустимо!"

      Кроме того, Луценко заявил, что ГПУ не получила средств на сумму почти 4 миллионов долларов, которые должно было выделить посольство США в Украине. В то же время он заявил, что "ситуация была довольно странной" и указал на тот факт, что средства были выделены, но "не получены". На такие громкие слова уже отреагировали в Государственном департаменте США. Там отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и ставят целью ослабить репутацию посла Йованович". 22 марта Президент Украины Петр Порошенко отреагировал на скандал с Луценко и Йованович. Он отметил, что Украина высоко ценит отношения стратегического партнерства с США, а посол Мари Йованович может рассчитывать на его поддержку.

      Смотрите видео интервью с Александром Солонтай:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики
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