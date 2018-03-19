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Как скандальная Зианджа выступила в боях "Голоса": "Это будет самый популярный ролик на Youtube"

120 Читати новину українською
Зианджа на
Зианджа на "Голосе страны" / ТСН

Участница шоу "Голос страны" Зианджа, которую когда-то знали как Борис Апрель, победила в боях Алексея Баклана.

Выступление артистов расхвалили все члены жюри. Музыканты исполнили песню Lana Del Rey "Summertime Sadness".

Особенно отметила выступление Зианджы певица Тина Кароль, которая предсказала большую популярность этому выступлению.

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Выступление Зианджы и Алексея Баклана на шоу "Голос страны" (видео):

Это было невероятно. Невозможно понять мозгом. Тембр Алексея – незабываемый, Зианджа – я наконец въехала,
– сказала Кароль.

После долгих колебаний Потап решил оставить в проекте Зианджу, однако Баклан также шоу не покинул – его похитила Кароль.

"Я хочу стать голосом для людей, которых никто не слышит. Свое участие в проекте я посвящаю всем изгоям, людям не таким, как все, отвергнутым обществом. Ведь не важно, как ты выглядишь и чем отличаешься от других, ты можешь осуществить свои мечты", – прокомментировала победу Зианджа

Теги: LifeStyle
Источник: 24 Канал
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