Как скоро может рухнуть консервативное правительство Терезы Мэй?

Не позавидуешь сейчас премьер-министру Британии Терезе Мэй. После отставок двух ключевых министров из фракции сторонников Brexit, она оказалась в подвешенном состоянии в самом центре острого политического кризиса.

С одной стороны на нее давят сторонники Brexit, угрожая вотумом недоверия, с другой стороны – оппозиционеры-лейбористы, угрожая тем же, с третьей – население и бизнес, требующие прояснить, what the fuck is going on с ее планом по выходу Британии из ЕС.

Регионы играют свою игру, постоянно шантажируя Лондон. Северная Ирландия требует от Мэй решить наконец вопрос с их границами, иначе они будут продолжать блокировать работу местных органов власти, которые уже более года парализованы.

Шотландия требует лучших условий для себя и Британии в целом в новом договоре с Евросоюзом. Иначе угрожает референдумом про независимость.

Сам ЕС требует от Лондона более четкой позиции по ключевым вопросам и угрожает, что нового договора просто не будет на момент выхода страны из ЕС.

И на фоне всего этого, тут приезжает Дональд Трамп и с ходу обрушивается на Мэй с критикой в адрес ее плана Brexit и угрожает выйти из переговоров с Лондоном о зоне свободной торговли с США, тем самым усиливая ее критиков в парламенте.

Вангую, что в Британии в ближайшее время вполне могут объявить досрочные выборы, что станет финальным аккордом для консерваторов и правительства Мэй, так стремившееся выйти из ЕС с триумфом.

