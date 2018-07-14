12:47
14 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
25°C 16°C
  • воскресенье
    25°C 20°C
  • понедельник
    27°C 18°C
  • вторник
    24°C 18°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Что южноафриканские буры забыли в Царстве Пини. "Импортозамищение" слов
Вєсті Кремля
22:45, 13 июля
Вести.UA. Антикоррупционное давление Порошенко. Ностальгия экс-регионалов
Вєсті.UA
21:46, 13 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, 13 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, сегодня
Телеканал новостей 24 Блоги Блог Соцсети
Блог Соцсети

Как скоро может рухнуть консервативное правительство Терезы Мэй?

205
Тереза Мэй с двумя ключевыми министрами
Тереза Мэй с двумя ключевыми министрами / facebook

Не позавидуешь сейчас премьер-министру Британии Терезе Мэй. После отставок двух ключевых министров из фракции сторонников Brexit, она оказалась в подвешенном состоянии в самом центре острого политического кризиса.

С одной стороны на нее давят сторонники Brexit, угрожая вотумом недоверия, с другой стороны – оппозиционеры-лейбористы, угрожая тем же, с третьей – население и бизнес, требующие прояснить, what the fuck is going on с ее планом по выходу Британии из ЕС.

Читайте также: Трамп раскритиковал план Терезы Мэй относительно Brexit

Регионы играют свою игру, постоянно шантажируя Лондон. Северная Ирландия требует от Мэй решить наконец вопрос с их границами, иначе они будут продолжать блокировать работу местных органов власти, которые уже более года парализованы.

Шотландия требует лучших условий для себя и Британии в целом в новом договоре с Евросоюзом. Иначе угрожает референдумом про независимость.

Сам ЕС требует от Лондона более четкой позиции по ключевым вопросам и угрожает, что нового договора просто не будет на момент выхода страны из ЕС.

И на фоне всего этого, тут приезжает Дональд Трамп и с ходу обрушивается на Мэй с критикой в адрес ее плана Brexit и угрожает выйти из переговоров с Лондоном о зоне свободной торговли с США, тем самым усиливая ее критиков в парламенте.

Вангую, что в Британии в ближайшее время вполне могут объявить досрочные выборы, что станет финальным аккордом для консерваторов и правительства Мэй, так стремившееся выйти из ЕС с триумфом.

Читайте также: Експерт: Тереза Мей – слабка і безвольна, але зі звичками отруйної змії

Автор: Блог Соцсети
Теги: Новости политики Великобритания Публикации Тереза Мэй Brexit Евросоюз
Источник: Facebook Iliya Kusa
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Как скоро может рухнуть консервативное правительство Терезы Мэй?
сегодня, 11:59 Как скоро может рухнуть консервативное правительство Терезы Мэй?
Блог Соцмережі 205
Президентский рейтинг: Тимошенко существенно оторвалась от других кандидатов
сегодня, 10:01 Президентский рейтинг: Тимошенко существенно оторвалась от других кандидатов
1127
5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
12 июля, 19:00 5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
361
Самым тяжелым было начать жить с осени 2014 года в Луганске так, будто все осталось по-прежнему
сегодня, 08:48 Самым тяжелым было начать жить с осени 2014 года в Луганске так, будто все осталось по-прежнему
Ольга Черненко 494
Судді Майдану: чому ті, хто за вказівкою засуджували невинних, досі на посадах при новій владі
сегодня, 07:00 Судді Майдану: чому ті, хто за вказівкою засуджували невинних, досі на посадах при новій владі
Роман Маселко 91
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук