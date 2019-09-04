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      Как скрыть кровать в квартире: 4 креативных варианта

      302 Читати новину українською
      Как скрыть кровать в квартире
      Как скрыть кровать в квартире / ikea.com

      Кровать – одно из тех элементов мебели, без которых не обойтись в доме. Что делать если пространство вашей квартиры ограничено, но спать на чем-то надо?

      Как с помощью простых приемов изобретательно скрыть кровать в небольших по площади квартирах, узнайте дальше в материале.

      Такие советы будут актуальны для квартир-студий или смартжилья.

      Узнайте больше: Квартира-студия: что это такое, плюсы, минусы и идеи планирования с фото

      Кровать-подиум

      Этот вариант довольно распространен среди владельцев квартир-студий. Кровать, которая встроенная в подиум, не требует значительных усилий при разложении. Этот вариант хорошо впишется в любой стиль интерьера.

      Его часто выбирают для обустройства детской комнаты, например, в виде космического корабля, лодки для капитана или кареты принцессы.

      ліжко подіум дизайн інтер'єр
      Кровать-подиум

      Кровать-шкаф

      Это удобный и практичный вариант, который является спасительным для маленьких квартир.

      Такая кровать, которая легким движением скрывается в шкаф, поможет освободить пространство там, где его, кажется, совсем не осталось. Его часто выбирают владельцы смартквартир.

      ліжко шафа дизайн
      Кровать-шкаф

      Спрятать за ширмой

      Такой способ зонирования пространства часто можно было увидеть в малогабаритных советских квартирах. Штора-занавес при грамотном сочетании цветов может организовать еще одну функциональную зону в доме – уютно и практично отделив ее от остального жилья.

      Актуально! 10 способов, как легко зонировать пространство в помещении

      ліжко за ширмою дизайн
      Кровать, которую можно скрыть за ширмой

      Матрас-футон

      Футоны – это уникальный вид многофункциональных матрасов "родом" из Японии. Сейчас такой вариант койкоместа становится настоящим трендом для современных небольших апартаментов и часто случается в небольших гостиницах или хостелах.

      Такие матрасы не занимают много места, их можно купить в большинстве мебельных магазинов и при необходимости свернуть и спрятать в шкафу.

      матрац футон
      Матрас-футон – популярный в японской культуре

      Смотрите также: Скандинавский стиль в дизайне интерьера: лаконично, практично, красиво

      blog_ava
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      Теги: Советы Новости недвижимости Декор и дом Идеи для интерьера Дизайн
      Источник: 24 канал
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