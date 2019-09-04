Как скрыть кровать в квартире: 4 креативных варианта

Кровать – одно из тех элементов мебели, без которых не обойтись в доме. Что делать если пространство вашей квартиры ограничено, но спать на чем-то надо?

Как с помощью простых приемов изобретательно скрыть кровать в небольших по площади квартирах, узнайте дальше в материале.

Такие советы будут актуальны для квартир-студий или смартжилья.

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Кровать-подиум

Этот вариант довольно распространен среди владельцев квартир-студий. Кровать, которая встроенная в подиум, не требует значительных усилий при разложении. Этот вариант хорошо впишется в любой стиль интерьера.

Его часто выбирают для обустройства детской комнаты, например, в виде космического корабля, лодки для капитана или кареты принцессы.



Кровать-подиум

Кровать-шкаф

Это удобный и практичный вариант, который является спасительным для маленьких квартир.

Такая кровать, которая легким движением скрывается в шкаф, поможет освободить пространство там, где его, кажется, совсем не осталось. Его часто выбирают владельцы смартквартир.



Кровать-шкаф

Спрятать за ширмой

Такой способ зонирования пространства часто можно было увидеть в малогабаритных советских квартирах. Штора-занавес при грамотном сочетании цветов может организовать еще одну функциональную зону в доме – уютно и практично отделив ее от остального жилья.

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Кровать, которую можно скрыть за ширмой

Матрас-футон

Футоны – это уникальный вид многофункциональных матрасов "родом" из Японии. Сейчас такой вариант койкоместа становится настоящим трендом для современных небольших апартаментов и часто случается в небольших гостиницах или хостелах.

Такие матрасы не занимают много места, их можно купить в большинстве мебельных магазинов и при необходимости свернуть и спрятать в шкафу.



Матрас-футон – популярный в японской культуре

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