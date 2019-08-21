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      Как "Слуга народа" рассадила фракции в Раде и есть ли в этом "зрада"

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      В Верховной Раде IX созыва "Слуга народа" будет занимать все передние места
      В Верховной Раде IX созыва "Слуга народа" будет занимать все передние места / spc.org.ua

      Победитель парламентских выборов 2019 года, президентская партия "Слуга народа", планирует занять все передние ряды перед трибуной и президиумом Верховной Рады. Остальные фракции будут сидеть сзади. Некоторые СМИ увидели здесь некую стратегию. Но изменилось ли что-то на самом деле по сравнению с рассадкой депутатов в 2014 году – прокомментировала депутат Виктория Войцицкая.

      В парламентах предыдущих созывов фракции большинства стремились посадить своих депутатов ближе к трибуне. Однако определенные сектора впереди для фракций меньшинства оставались. Депутатов сажали "лучами" – чтобы к проходу, по которому идут к трибуне, имели доступ все фракции.

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      В 2012 году, в частности, "Партия регионов" и коммунисты забрали себе почти все места впереди зала. Однако левый фланг отдали "УДАРу" Виталия Кличко. В 2014 году фракции большинства тоже сидели впереди. В 2019 же "Слуга народа" полностью занимает "фронт" парламента и будет контролировать его.


      Размещение фракций в новой Раде / Инфографика 24 канал

      В "Украинской правде" по этому поводу написали, что считают такую раскладку стратегической: "Для того, чтобы использовать такой метод парламентской работы, как блокирование трибуны, нужен легкий доступ к ней. Сейчас прибегнуть к такому средству другим фракциям будет проблематично, учитывая близость к президиуму членов "СН", которые могут оперативно среагировать на любые "радикальные" действия коллег".

      2014
      Коалиция в 2014 / Фото из Facebook Виктории Войцицкой

      Между тем депутат Виктория Войцицкая считает, что если на схеме рассадки парламентариев в 2014 году "закрасить ячейки, где сидели депутаты коалиции, в зеленый цвет, то мы получим картинку размещения депутатов IX созыва – 2019 года".

      И доступ к трибуне, и к президиуму, и к президенту и правительству у оппозиции был такой же (в 2014 – 24 канал), как и в случае 2019 года. Может, не стоит во всем видеть "зраду"?
      – подытожила Войцицкая в своем Facebook.

      Важно! Давид Арахамия, народный депутат от "Слуги народа", признался, что имя нового премьер-министра Украины огласят на первом заседании нового парламента 29 августа. Он также отметил, что в тот день страна узнает очень много нового.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Слуга народа Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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