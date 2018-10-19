Как слушать музыку без ущерба для слуха: объяснение Супрун

По данным ВОЗ, около 1,1 миллиарда молодых людей (в возрасте от 12 до 35 лет) рискуют потерять слух из-за того, что слушают музыку слишком громко. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как слушать музыку без вреда для здоровья

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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Супрун отметила, что всего 30 минут прослушивания музыки в наушниках на полной гиности могут нанести безвозвратный вред слуху.

"Влияние громких звуков в течение длительного периода времени вызывает усталость сенсорных клеток уха. Как результат – временная потеря способности слышать или такие явления, как звон в ушах или "приглушенный" шум. Слух нормализуется после того, как сенсорные клетки восстанавливаются. Такие перепады звуков буквально их "изнашивают", поэтому со временем вероятность ухудшения и даже потери слуха кардинально возрастает", – рассказала она.

По словам Министера, генетическая предрасположенность, хронические болезни (например, диабет) и курение – также являются значительными факторами риска, которые могут способствовать проблемам со слухом.

Что поможет сохранить слух:

- По возможности выбирайте качественные шумопоглощающие наушники. Они помогут изолировать внешний шум и уменьшить громкость в ваших наушниках.

- Если посещаете шумное место – периодически делайте паузы и выходите в более спокойное место, чтобы отдохнуть от шума. Банальный совет, но несколько минут на улице помогут привести слух в порядок.

- Также в шумных местах можно использовать специальные вкладыши для ушей. В зависимости от материала и качества прилегания, они способны поглощать шум от 5 до 45 децибел.

- Не стойте близко к источнику шума, например, сразу возле динамиков.

- Старайтесь слушать музыку в наушниках не более 1 часа в день или же делайте между этим длительные перерывы.

- Если чувствуете, что ваш слух ухудшился – обязательно обратитесь к врачу! И регулярно проверяйте слух.

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