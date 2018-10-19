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      Как слушать музыку без ущерба для слуха: объяснение Супрун

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      Правильное прослушивание музыки
      Правильное прослушивание музыки / pogliad.ua

      По данным ВОЗ, около 1,1 миллиарда молодых людей (в возрасте от 12 до 35 лет) рискуют потерять слух из-за того, что слушают музыку слишком громко. И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как слушать музыку без вреда для здоровья

      Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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      Супрун отметила, что всего 30 минут прослушивания музыки в наушниках на полной гиности могут нанести безвозвратный вред слуху.

      "Влияние громких звуков в течение длительного периода времени вызывает усталость сенсорных клеток уха. Как результат – временная потеря способности слышать или такие явления, как звон в ушах или "приглушенный" шум. Слух нормализуется после того, как сенсорные клетки восстанавливаются. Такие перепады звуков буквально их "изнашивают", поэтому со временем вероятность ухудшения и даже потери слуха кардинально возрастает", – рассказала она.

      По словам Министера, генетическая предрасположенность, хронические болезни (например, диабет) и курение – также являются значительными факторами риска, которые могут способствовать проблемам со слухом.

      Что поможет сохранить слух:

      - По возможности выбирайте качественные шумопоглощающие наушники. Они помогут изолировать внешний шум и уменьшить громкость в ваших наушниках.

      - Если посещаете шумное место – периодически делайте паузы и выходите в более спокойное место, чтобы отдохнуть от шума. Банальный совет, но несколько минут на улице помогут привести слух в порядок.

      - Также в шумных местах можно использовать специальные вкладыши для ушей. В зависимости от материала и качества прилегания, они способны поглощать шум от 5 до 45 децибел.

      - Не стойте близко к источнику шума, например, сразу возле динамиков.

      - Старайтесь слушать музыку в наушниках не более 1 часа в день или же делайте между этим длительные перерывы.

      - Если чувствуете, что ваш слух ухудшился – обязательно обратитесь к врачу! И регулярно проверяйте слух.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Здоровье Здоровая жизнь Министерство здравоохранения Украины Ульяна Супрун
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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