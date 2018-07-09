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Как смартфон влияет на здоровье

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Как смартфон влияет на здоровье
Как смартфон влияет на здоровье / unsplash.com

Смартфоны давно стали неотъемлемой частью жизни современного человека. Однако, несмотря на то, что они упрощают нам жизнь, эти гаджеты могут и наносить вред здоровью человека.

Об этом пишет издание epravda.com.ua.

И так, как смартфоны влияют на здоровье людей.

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Вес

Как уже было сказано, смартфоны упрощают нашу жизнь. Однако, именно поэтому люди меньше двигаются, что и негативно влияет на вес. Не надо встречаться с друзьями, чтобы поговорить, не надо иди в магазин – можно заказать доставку и тому подобное.

Спина

Из-за постоянного наклона головы вниз к смартфону может сказаться неправильная нагрузка на спину, что в результате может привести к проблемам со спиной. Также ухудшается снабжение крови к мозгу, что приводит к головной боли и повышенной утомляемости.

Зрение

Излучение от смартфонов, а также не очень удобный или слишком мелкий шрифт негативно влияют на зрение, и в результате могут ухудшить его функции.

Слух

Ухудшить слух может не сам смартфон, а наушники, которые очень часто используют в паре с устройством. Это приводит к индуцированной потери слуха – процессу,когда сложно разобрать язык, особенно при наличии фонового шума.

Сон

Свет экрана, от которого невозможно оторваться перед сном, негативно сказывается на отдыхе. Это приводит к бессоннице и тревожному сну. С 1991 года по 2015 год количество не досыпающих подростков выросло на 57%.

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Депрессия

Здесь опять же виновно не столько само устройство, как соцсети, которые мы регулярно просматриваем. Ведь в виртуальном мире пользователи распространяют "идеальные" фото, которые могут вызвать депрессию у других.

via GIPHY

Память

Смартфон использует за нас очень много повседневных функций. Если раньше человек знал номера телефонов близких и друзей наизусть, мог продекламировать несколько стихотворений и назвать основные даты истории, то сейчас в этом нет необходимости. Поэтому в результате ухудшается память.

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Теги: Смартфоны Техно Здоровье
Источник: 24 Канал
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