Как снимает смартфон Sony Xperia XZ2 Premium: камера впечатляет

10 июля смартфон Xperia XZ2 Premium от Sony стал доступен для предварительных заказов. Его цена в США составляет тысячу долларов (26 тысяч гривен). Теперь же компания обнародовала возможности камеры, поэтому очевидно, что смартфон стоит потраченных средств.

Об этом информирует издание prostotech.com.

На YouTube-канале компании появилось видео, которое демонстрирует реальные возможности камеры Xperia XZ2 Premium.

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Как сказано в описании ролика, смартфон XZ2 Premium спроектирован таким образом, чтобы "отражать детали, выходящие за рамки человеческого глаза".

Как известно, на задней панели смартфона размещена двойная камера, которая позволяет пользователю создавать фильмы и фотографии с очень высокой четкостью, при чем даже в условиях очень низкой освещенности.

Кроме того, Xperia XZ2 Premium имеет самую высокую в мире чувствительность ISO, если рассматривать возможности видеозаписи со смартфона, а именно ISO12800.

Как снимает Xperia XZ2 Premium

Что касается других характеристик, Sony Xperia XZ2 Premium получил 4K HDR-экран. Он работает на чипсете Snapdragon 845, и имеет 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти.

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