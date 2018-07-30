Как снимает смартфон Xiaomi Mi A2: яркие фото

Новый смартфон Xiaomi Mi A2 официально презентовали 24 июля. Как заверили разработчики, за очень бюджетную стоимость пользователь получит настоящий камерофон.

В том, как снимает новинка, можно убедиться в сообществе Mi Fans Ukraine в Facebook.

Как известно, Xiaomi Mi A2 получил двойную основную камеру с модулями на 12 Мп и 20 Мп. Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп.

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Что касается других характеристик, то смартфон получил 8-яденый чип Snapdragon 660 с графикой Adreno 512. Доступны несколько модификаций устройства: 4/6 ГБ оперативной и 32/64/128 ГБ внутренней памяти.

Xiaomi Mi A2 работает на чистом Android, без фирменной прошивки Xiaomi MIUI.

За версию Mi A2 с 4ГБ оперативной и 32 ГБ внутренней памяти в Европе надо будет заплатить 249 евро (7 700 гривен). Модель с 4 оперативки и 64 ГБ встроенного хранилища обойдется в 279 евро (8 600 гривен). А модификация Mi A2 6\128 ГБ памяти стоит 349 евро (10 800 гривен).

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