Как снизить давление и уберечься от сердечно-сосудистых болезней: простой способ

Американские ученые Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл провели исследования и установили, что за 16 недель можно уменьшить потребность в препаратах от высокого давления и снизить риск сердечно-сосудистых болезней.

Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

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В исследовании приняли участие 129 мужчин и женщин с ожирением или избыточным весом в возрасте от 40 до 80 лет. У всех добровольцев было высокое кровяное давление – 130-160 / 80-90 миллиметров ртутного столба, однако при тестировании пациенты не принимали лекарственные препараты. При этом для 50% участников прописали антигипертензивные средства.



У всех добровольцев было высокое кровяное давление



Всех участников поделили на 3 группы: первая на протяжении 16 недель изменила свой образ жизни и режим питания, вторая группа сосредоточилась на здоровой диете, а третья – не изменяла ни образа жизни, ни режим питания.



Ученые обнаружили, что к концу эксперимента добровольцы в первой группе значительно сбросили вес, систолическое кровяное давление снизилось на 16 миллиметров ртутного столба, а диастолическое – на 10 миллиметров ртутного столба. Во второй группе кровяное давление снизилось на 11/8 миллиметров ртутного столба, а в третьей группе – на 3/4 миллиметра ртутного столба.



После эксперимента только 15% людей из первой группы нуждались в приеме препаратов, из другой - 23%, а в третьей ничего не изменилось.

Вывод ученых таков: изменение образа жизни в течение 16 недель позволяет снизить потребность в препаратах от давления, риски инсульта и инфаркта и продлить жизнь.

Что такое антигипертензивные средства?Это препараты, снижающие артериальное давление. Их также применяют для лечения гипертонической болезни.

К слову, пешком на работу и обратно, постоянные ежедневные прогулки – это минимум затраченного времени и больше пользы для организма. Ходьба считается одним из самых безопасных видов фитнеса.

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