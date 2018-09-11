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Как снизить давление и уберечься от сердечно-сосудистых болезней: простой способ

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Как снизить давление и уберечься от сердечно-сосудистых болезней
Как снизить давление и уберечься от сердечно-сосудистых болезней / Фото из свободных источников

Американские ученые Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл провели исследования и установили, что за 16 недель можно уменьшить потребность в препаратах от высокого давления и снизить риск сердечно-сосудистых болезней.

Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

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В исследовании приняли участие 129 мужчин и женщин с ожирением или избыточным весом в возрасте от 40 до 80 лет. У всех добровольцев было высокое кровяное давление – 130-160 / 80-90 миллиметров ртутного столба, однако при тестировании пациенты не принимали лекарственные препараты. При этом для 50% участников прописали антигипертензивные средства.

У всіх добровольців був високий кров'яний тиск
У всех добровольцев было высокое кровяное давление

Всех участников поделили на 3 группы: первая на протяжении 16 недель изменила свой образ жизни и режим питания, вторая группа сосредоточилась на здоровой диете, а третья – не изменяла ни образа жизни, ни режим питания.

Ученые обнаружили, что к концу эксперимента добровольцы в первой группе значительно сбросили вес, систолическое кровяное давление снизилось на 16 миллиметров ртутного столба, а диастолическое – на 10 миллиметров ртутного столба. Во второй группе кровяное давление снизилось на 11/8 миллиметров ртутного столба, а в третьей группе – на 3/4 миллиметра ртутного столба.

После эксперимента только 15% людей из первой группы нуждались в приеме препаратов, из другой - 23%, а в третьей ничего не изменилось.

via GIPHY

Вывод ученых таков: изменение образа жизни в течение 16 недель позволяет снизить потребность в препаратах от давления, риски инсульта и инфаркта и продлить жизнь.

Что такое антигипертензивные средства?Это препараты, снижающие артериальное давление. Их также применяют для лечения гипертонической болезни.

К слову, пешком на работу и обратно, постоянные ежедневные прогулки – это минимум затраченного времени и больше пользы для организма. Ходьба считается одним из самых безопасных видов фитнеса.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Долголетия Сердечно-сосудистые заболевания Лечение
Источник: 24 Канал
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