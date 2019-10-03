Как снизить коррупцию на таможне: Дубилет анонсировал решение, что стоит 1 гривну

Украинский Кабинет министров в течение текущей недели планирует запустить единый бизнес-процесс, благодаря которому удастся снизить уровень коррупции на таможне. Это обошлось государству лишь в 1 гривну.

Как отметил министр Кабмина Дмитрий Дубилет, в Украине есть интересная практика, а именно то, что различные силовые структуры (СБУ, ГБР, МВД и т. д.) могут присылать таможенникам так называемые ориентировки. Согласно ним, таможенники являются обязанными осматривать грузы "подозрительных" компаний.

Важно! Правительство сократило количество таможен с 26 до 16: карта

"Часто это способ банального вымогательства взяток. Ведь любая остановка груза – это прямые убытки для бизнеса. Особенно, если эти осмотры идут сплошняком, пока эту ориентировку не снимут", – подчеркивает чиновник.

Дубилет объясняет, что едва ли не каждый сотрудник СБУ, к примеру, из Житомирской области, может отправить такую ориентировку на киевскую компанию, которая везет груз через Львовскую таможню. И в основном эти ориентировки могут быть совершенно беспочвенными, со ссылкой на какие-то "левые" уголовные дела.

Мы запускаем довольно простое решение. На базе iDoc мы создали единый бизнес-процесс. Силовики смогут подавать ориентирование только в электронной форме по заданной форме с согласованием заданных людей в центральном офисе. И на стороне таможни такие запросы будут принимать только из этого процесса. Мы рассчитываем, что это приведет к резкому снижению таких запросов. А те запросы, которые все же будут приходить, будут тщательно анализироваться централизованно, насколько они имеют основания, а также как скоро их можно снимать,

– подчеркнул министр Кабинета министров.

По словам Дубилета, государство взяло себе на баланс iGov всего за 1 гривну, и может запускать подобные проекты за несколько недель и бесплатно.

Что такое iDoc?Это документооборот, созданный на базе iGov.



Что такое iGov?Это портал государственных услуг, то есть здесь собраны административные услуги, которые предоставляют гражданам и бизнесу. Этот проект создали волонтеры со всей Украины, однако впоследствии он был передан государству. Цель iGov – победа над коррупцией в Украине и перевод всех возможных государственных процедур в прозрачный, качественный и эффективный электронный формат.

Руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефедов заявил, что это исключительно централизованный и электронный обмен информацией.

На основе iDoc разработана система, благодаря которой только через центральные аппараты соответствующих госорганов будут отправлять уведомления установленного образца. Нет обоснований "стопу". На контроль субъект могут ставить только на 3 месяца – это не может быть внесудебным методом наказаний или задержек внешнеэкономической деятельности. Будет полный реестр и расчет эффективности этих сообщений, и никакой самодеятельности,

– говорит он.

Интересно! Нефедов назвал главные приоритеты таможни на 2020 год

По его словам, сначала система будет работать полуавтоматически, а затем она будет переведена в режим исключительно пакетов, подписанных электронной цифровой подписью.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что до конца 2019 года проблемы с контрабандой на украинской таможне будут полностью решены. По его словам, произойдет это после реформы таможенной и налоговой служб.