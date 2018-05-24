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Как снизить риск инсульта: 7 проверенных способов

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Инсульт: как снизить риск заболевания
Инсульт: как снизить риск заболевания / archeryinfo.info

Инсульт появляется тогда, когда прекращается или значительно ослабляется поступление крови к части мозга, из-за недостатка кислорода клетки мозга начинают умирать.

Это состояние требует немедленной медицинской помощи, пишет Cosmo.

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Свести к минимуму повреждения мозга из-за инсульта может только своевременное выявление.

7 способов, как снизить риск инсульта

Каждому человеку необходимо регулярно обследоваться у врачей, особенно если он в группе риска.

Чтобы уменьшить риск развития инсульта, нужно снизить кровяное давление. Стоит уменьшить употребление соли, а также продукты с высоким содержанием холестерина. Вместо этого необходимо употреблять больше овощей и фруктов.

Следует обращать внимание на свой вес, поэтому необходимо время от времени взвешиваться. Не стоит забывать и о физических упражнениях.

via GIPHY

У людей, страдающих сахарным диабетом, весомо увеличивается риск возникновения инсульта. Поэтому необходимо время от времени контролировать уровень сахара.

Чтобы снизить риск этого заболевания, нужно меньше употреблять алкогольных напитков. А вот от курения полностью отказаться.

К слову, люди, которые регулярно посещают сауну, менее склонны к инсульту, чем те, кто ходит раз в неделю или меньше.

Что такое инсульт?
Это заболевание сердечно-сосудистой системы, при котором нарушается кровоснабжение мозга. Ишемический инсульт предусматривает снижение или полное прекращение кровотечения по церебральным артериям.

Теги: Здоровое питание Здоровье Здоровая жизнь Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: 24 Канал
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