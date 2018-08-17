Как снизить температуру без препаратов
Не стоит при легкой простуде сразу бежать за антибиотиками или жаропонижающими средствами, ведь снизить температуру можно без лекарств.
1. Во время простуды больному необходимо много пить, в частности, обычная вода поможет немного снизить температуру, передает Мedikforum.
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К теплой воде можно добавить немного меда и лимонного сока, чтобы поднять иммунитет. Также для разнообразия можно пить горячий чай с лимоном и малиной, настой из шиповника и липы. Облепиховое варенье, морс из клюквы тоже помогают быстро снизить температуру.
2. Если температура тела выше 38 градусов, рекомендуют обтираться простым мокрым полотенцем. Также температура может упасть на 1-2 градуса, если к обтиранию добавить немного уксуса, процедуру делают каждые 2-3 часа. Недостаток: кожа может стать сухой, поэтому желательно намазать ее увлажняющим кремом.
3. Также можно положить на лоб больного мокрое полотенце, смоченное в холодной воде. Меняют компресс каждые полчаса.
Если температура достигла +39 – следует вызвать врача и принять жаропонижающее средство, ведь такая высокая температура может оказаться опасной для жизни.
Надо ли всегда снижать температуру? Высокая температура тела помогает организму бороться с инфекцией в организме. Если ее сбить, то организму будет сложнее бороться с вирусами, которые погибают при высокой температуре. Поэтому лучше в таких случаях не заниматься самолечением, а позвонить врачу.
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