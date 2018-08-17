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Как снизить температуру без препаратов

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Как снизить температуру без препаратов
Как снизить температуру без препаратов / expres.ua

Не стоит при легкой простуде сразу бежать за антибиотиками или жаропонижающими средствами, ведь снизить температуру можно без лекарств.

1. Во время простуды больному необходимо много пить, в частности, обычная вода поможет немного снизить температуру, передает Мedikforum.

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К теплой воде можно добавить немного меда и лимонного сока, чтобы поднять иммунитет. Также для разнообразия можно пить горячий чай с лимоном и малиной, настой из шиповника и липы. Облепиховое варенье, морс из клюквы тоже помогают быстро снизить температуру.

via GIPHY

2. Если температура тела выше 38 градусов, рекомендуют обтираться простым мокрым полотенцем. Также температура может упасть на 1-2 градуса, если к обтиранию добавить немного уксуса, процедуру делают каждые 2-3 часа. Недостаток: кожа может стать сухой, поэтому желательно намазать ее увлажняющим кремом.

3. Также можно положить на лоб больного мокрое полотенце, смоченное в холодной воде. Меняют компресс каждые полчаса.

Если температура достигла +39 – следует вызвать врача и принять жаропонижающее средство, ведь такая высокая температура может оказаться опасной для жизни.

Надо ли всегда снижать температуру? Высокая температура тела помогает организму бороться с инфекцией в организме. Если ее сбить, то организму будет сложнее бороться с вирусами, которые погибают при высокой температуре. Поэтому лучше в таких случаях не заниматься самолечением, а позвонить врачу.

via GIPHY

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Теги: Советы Медицина Народная медицина Здоровье Лечение
Источник: 24 Канал
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