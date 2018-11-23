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      Как снизить уровень холестерина в крови

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      Уменьшение уровня холестерина
      Уменьшение уровня холестерина / muare.vn

      Повышенный холестерин опасен, он вызывает проблемы с сердцем и сосудами. Ученые назвали несколько простых советов, чтобы уменьшить его уровень.

      Об этом сообщает webmd.

      Как правило, для снижения уровня холестерина медики назначают специальные препараты, которые подавляют синтез этого вещества в печени.

      Около 80% холестерина (это примерно 1 г в день) производится организмом, в частности печенью. Остальное мы получаем с пищей.

      Но часто можно обойтись и без таблеток – достаточно немного пересмотреть образ жизни. Вот 9 несложных правил, которые помогут вам контролировать холестерин – уменьшать "плохой" и увеличивать "хороший". Проконсультируйтесь со своим терапевтом и воплощайте в жизнь.

      Употребляйте меньше трансжиров

      Под запретом чипсы, гамбургеры, другой фастфуд, а также магазинная выпечка, включая торты и пирожные. Эти продукты содержат трансжиры, которые повышают уровень "плохого" холестерина и снижают уровень "хорошего".


      Трансжиры зибльшують уровень холестерина

      Избавьтеся от лишнего веса

      Не обязательно стремиться к параметрам супермодели. Достаточно сбросить 4-5 килограмм, чтобы уровень холестерина упал на 8%. Продолжайте худеть пока ваши анализы не покажут норму.

      Больше двигайтесь

      Достаточно выделить тренировкам всего 2,5 часа в неделю (например, гулять по полчаса каждый будний день), чтобы увеличить "хороший" холестерин и уменьшить "плохой".

      Налегайте на овощи, фрукты и крупы

      Особенно на те, которые содержат много клетчатки (грубых пищевых волокон): овсянку, яблоки, чернослив, бобовые. Клетчатка позволит вам дольше чувствовать себя сытым.

      Овочі і фрукти
      Овощи и фрукты помогут снизить уровень холестерина

      Ешьте орехи

      Любые: грецкие, лесные, арахис, кешью. Все виды орехов содержат вещества, которые помогают снизить уровень холестерина. Единственный минус такой диеты – она очень калорийна.

      Добавьте специи

      Достаточно употреблять по половинке зубчика чеснока каждый день, чтобы холестерин снизился на 9%. Также не забывайте приправлять блюда черным перцем, куркумой, имбирем, кориандром и корицей.

      Бросьте курить

      Отказ от курения повышает уровень "хорошего" холестерина на 5%.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровое питание Здоровье Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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