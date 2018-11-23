Как снизить уровень холестерина в крови

Повышенный холестерин опасен, он вызывает проблемы с сердцем и сосудами. Ученые назвали несколько простых советов, чтобы уменьшить его уровень.

Об этом сообщает webmd.

Как правило, для снижения уровня холестерина медики назначают специальные препараты, которые подавляют синтез этого вещества в печени.

Около 80% холестерина (это примерно 1 г в день) производится организмом, в частности печенью. Остальное мы получаем с пищей.

Но часто можно обойтись и без таблеток – достаточно немного пересмотреть образ жизни. Вот 9 несложных правил, которые помогут вам контролировать холестерин – уменьшать "плохой" и увеличивать "хороший". Проконсультируйтесь со своим терапевтом и воплощайте в жизнь.

Употребляйте меньше трансжиров

Под запретом чипсы, гамбургеры, другой фастфуд, а также магазинная выпечка, включая торты и пирожные. Эти продукты содержат трансжиры, которые повышают уровень "плохого" холестерина и снижают уровень "хорошего".



Трансжиры зибльшують уровень холестерина

Избавьтеся от лишнего веса

Не обязательно стремиться к параметрам супермодели. Достаточно сбросить 4-5 килограмм, чтобы уровень холестерина упал на 8%. Продолжайте худеть пока ваши анализы не покажут норму.

Больше двигайтесь

Достаточно выделить тренировкам всего 2,5 часа в неделю (например, гулять по полчаса каждый будний день), чтобы увеличить "хороший" холестерин и уменьшить "плохой".

Налегайте на овощи, фрукты и крупы

Особенно на те, которые содержат много клетчатки (грубых пищевых волокон): овсянку, яблоки, чернослив, бобовые. Клетчатка позволит вам дольше чувствовать себя сытым.



Овощи и фрукты помогут снизить уровень холестерина

Ешьте орехи

Любые: грецкие, лесные, арахис, кешью. Все виды орехов содержат вещества, которые помогают снизить уровень холестерина. Единственный минус такой диеты – она очень калорийна.

Добавьте специи

Достаточно употреблять по половинке зубчика чеснока каждый день, чтобы холестерин снизился на 9%. Также не забывайте приправлять блюда черным перцем, куркумой, имбирем, кориандром и корицей.

Бросьте курить

Отказ от курения повышает уровень "хорошего" холестерина на 5%.

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