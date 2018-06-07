Как снять стресс едой: советы от диетологов

Иногда у людей появляется желание съесть что-то вредное, чтобы снять стресс. Диетологи рассказали, как снять стресс едой так, чтобы она нанесла меньше вреда организму и вы получили желаемый эффект.

Что есть, чтобы снять стресс

Во время стресса стоит потреблять продукты, которые поддерживают уровень сахара в крови и заряжают энергией. Одним из таких продуктов является греческий йогурт из цельного молока, передает Ukrhealth.

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Он обеспечит организм пробиотическими бактериями, что хорошо повлияет на работу кишечника, который тоже связан с эмоциональным и психическим здоровьем.

Соленые орехи, миндаль со специями или корицей или какао помогут снять раздражительность. А сушеный виноград, мороженое или замороженный йогурт помогут отвлечься от проблем.

Орехи в шоколаде – отличный способ победить стресс. Такой же эффект будут иметь хумус и фасоль. Поскольку фисташки в оболочке, во время потребления это замедляет человека, оказывая успокаивающий эффект. Шпинат и капуста — также идеальные продукты победить стресс.

Овсянка с черникой, ежевикой или семенами чиа помогает увеличить производство серотонина и повышает настроение. Морковь и ореховое масло помогают избавиться от беспокойства.

А вот чего нельзя категорически есть во время стресса – употреблять газированные напитки, искусственно окрашенные продукты, чипсы и пакетированные соки.

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