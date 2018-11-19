00:45
20 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путин и бабка. Борьба Хабиба против ночных клубов
      Вєсті Кремля
      20:28, 19 ноября
      Вести. UA. Скрытый пиар Яценюка-хвастуна. Недвижимый Янукович
      Вєсті.UA
      20:13, 19 ноября
      Как врач превратил Львовскую областную больницу в прибыльный семейный бизнес: одиозные схемы
      ЦРУ
      09:00, 16 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Уравниловка
      Згадати все
      22:29, 16 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Наши деньги
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ СКАНДАЛ С ПРЕМЬЕРОМ ЧЕХИИ

      Как со скандальным повышением Терещука повысился и бизнес его дочери: расследование

      Наши деньги 40 Читати новину українською

      Порошенко назначил нового губернатора Киевщины – Александра Терещука, который после революции Достоинства возглавлял МВД в столице. И пока карьера Терещука поднималась, странным образом поднимался и бизнес его дочери Оксаны Сорочинской на государственных закупках.

      Александра Терещука должны были уволить 3 года назад с запретом занимать любые государственные должности. Но его карьера резко пошла в гору – в октябре Терещук возглавил целую Киевскую область.

      Читайте также: Такой человек как Терещук должен уйти в политическое небытие или оказаться на скамье подсудимых, – Гнап

      Терещук более 30 лет работал в правоохранительных органах, во время Майдана руководил милицией Волынской области, откуда отправлял "Беркут" в Киев в "командировку". Но вместо увольнения он неожиданно пошел на повышение.

      Олександр Терещук
      Александр Терещук

      По окончании милицейской карьеры Терещука его дочь Оксана Сорочинская вошла в бизнес. Довольно специфический, поскольку специализируется на поставках государственным органам и работает с бюджетными средствами. А когда экс-милиционер вернулся к власти, этот бизнес стал расти. В общем, за три года фирма получила тендеров на почти 140 миллионов гривен.

      Оксана Сорочинська з чоловіком
      Оксана Сорочинская с мужем

      До прихода в бизнес Оксана Сорочинская работала в госпредприятии МВД "Развитие", а ее муж и до сих пор – инспектор по обороту оружия в столичной Нацполиции. И хотя журналисты не заметили, чтобы Сорочинская покидала дом, однако ее бизнес упрямо идет вперед.

      Читайте также: Скандальное назначение Терещука: как Порошенко к выборам стягивает силовиков

      Три года назад она стала настоящей владелицей компании "Новейшее оборудование", где взяла 2 миллиона гривен, чтобы внести их в уставный капитал. Позже Терещук пояснил, что его дочь эти деньги одолжила.

      С 2016 года ее фирма начинает активно тендерить, занимается поставками техники, компьютеров и тому подобное. Вскоре, после появления дочки Терещука среди владельцев компании, ей отдает 3,5 миллиона за компьютеры Центр обслуживания подразделений МВД, в котором работает ее муж.

      Фірма Сорочинської отримала 3,5 мільйона за обладнання

      Фирма Сорочинской получила 3,5 миллиона за оборудование

      После возглавления Терещуком Киевской области фирма его дочери резко начала расширяться в сторону юга Украины. "Новейшее оборудование" получило заказ на создание систем видеонаблюдения от порта "Южный", а также Измаильского и Ильичевского морских портов. Цена вопроса – десятки миллионов гривен. Однако Терещук свою причастность к этому ожидаемо отрицает.

      Впоследствии журналисты выяснили, что фирма, которая контролируется родственниками очень влиятельных людей с новым руководителем киевской ОГА задорого продает оборудование в госучреждения. При этом существует фирма только виртуально.

      Больше о семье и заработке семьи Александра Терещука – смотрите в программе.

      Теги: Коррупция Деньги Расследования Новости Киева Наши деньги
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 19 ноября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      19 ноября , 11:41 Как очистить поры лица в домашних условиях: эффективные способы
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук