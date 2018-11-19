Как со скандальным повышением Терещука повысился и бизнес его дочери: расследование

Порошенко назначил нового губернатора Киевщины – Александра Терещука, который после революции Достоинства возглавлял МВД в столице. И пока карьера Терещука поднималась, странным образом поднимался и бизнес его дочери Оксаны Сорочинской на государственных закупках.

Александра Терещука должны были уволить 3 года назад с запретом занимать любые государственные должности. Но его карьера резко пошла в гору – в октябре Терещук возглавил целую Киевскую область.

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Терещук более 30 лет работал в правоохранительных органах, во время Майдана руководил милицией Волынской области, откуда отправлял "Беркут" в Киев в "командировку". Но вместо увольнения он неожиданно пошел на повышение.



Александр Терещук

По окончании милицейской карьеры Терещука его дочь Оксана Сорочинская вошла в бизнес. Довольно специфический, поскольку специализируется на поставках государственным органам и работает с бюджетными средствами. А когда экс-милиционер вернулся к власти, этот бизнес стал расти. В общем, за три года фирма получила тендеров на почти 140 миллионов гривен.



Оксана Сорочинская с мужем

До прихода в бизнес Оксана Сорочинская работала в госпредприятии МВД "Развитие", а ее муж и до сих пор – инспектор по обороту оружия в столичной Нацполиции. И хотя журналисты не заметили, чтобы Сорочинская покидала дом, однако ее бизнес упрямо идет вперед.

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Три года назад она стала настоящей владелицей компании "Новейшее оборудование", где взяла 2 миллиона гривен, чтобы внести их в уставный капитал. Позже Терещук пояснил, что его дочь эти деньги одолжила.

С 2016 года ее фирма начинает активно тендерить, занимается поставками техники, компьютеров и тому подобное. Вскоре, после появления дочки Терещука среди владельцев компании, ей отдает 3,5 миллиона за компьютеры Центр обслуживания подразделений МВД, в котором работает ее муж.

Фирма Сорочинской получила 3,5 миллиона за оборудование

После возглавления Терещуком Киевской области фирма его дочери резко начала расширяться в сторону юга Украины. "Новейшее оборудование" получило заказ на создание систем видеонаблюдения от порта "Южный", а также Измаильского и Ильичевского морских портов. Цена вопроса – десятки миллионов гривен. Однако Терещук свою причастность к этому ожидаемо отрицает.

Впоследствии журналисты выяснили, что фирма, которая контролируется родственниками очень влиятельных людей с новым руководителем киевской ОГА задорого продает оборудование в госучреждения. При этом существует фирма только виртуально.

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