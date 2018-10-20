Как соблазнить мужчину: уроки обольщения от Лилии Ребрик

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик рассказала своим поклонницам в социальных сетях о секретах обольщения любимых мужчин.

Об этом телеведущая шутливо написала на своей странице в Instagram.

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Хочу поднять немного женскую тему – девушки, делитесь: какие у вас методы обольщения любимых мужчин? По будням когда они очень устают после работы? Из моих секретных методов – непослушные волосы, загадочный взгляд и стейк!

– поделилась Лилия Ребрик.

Звезда добавила, что никогда не жалеет теплых слов для своего любимого мужчины.

"А еще, в доме должно пахнуть пирогами и любовью", – подчеркнула Лилия.



Лилия Ребрик / Instagram



Лилия Ребрик / Instagram