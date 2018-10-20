Как соблазнить мужчину: уроки обольщения от Лилии Ребрик
Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик рассказала своим поклонницам в социальных сетях о секретах обольщения любимых мужчин.
Об этом телеведущая шутливо написала на своей странице в Instagram.
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Хочу поднять немного женскую тему – девушки, делитесь: какие у вас методы обольщения любимых мужчин? По будням когда они очень устают после работы? Из моих секретных методов – непослушные волосы, загадочный взгляд и стейк!
– поделилась Лилия Ребрик.
Звезда добавила, что никогда не жалеет теплых слов для своего любимого мужчины.
"А еще, в доме должно пахнуть пирогами и любовью", – подчеркнула Лилия.
Лилия Ребрик / Instagram
Лилия Ребрик / Instagram
Источник: 24 канал
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