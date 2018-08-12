Как собрать базовый гардероб: 5 обязательных правил
Каждая женщина должна составить себе базовый гардероб вещей, которые можно надевать для каждого события в любой сезон года. К примеру: джинсы, белая рубашка, маленькое черное платье, юбка-карандаш, белая футболка, водолазка и тому подобное.
Однако нужно соблюдать определенные правила подбора базового гардероба, чтобы подобрать действительно хорошую одежду, не подвластную быстротечности моды.
Читайте также: Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
5 правил подбора базового гардероба:
1. Актуальность
Одежда должна быть такой, чтобы вы могли одеть её прямо сейчас. К примеру, не нужно покупать платье для того, чтобы выйти в нем "когда похудеете на пару кг".
2. Фасон одежды
Для базового гардероба особенно важно, чтобы одежда была подходящего вам фасона, а не модной. Покупайте то, что лучше всего смотрится на вашей фигуре: нужное подчеркивает, а ненужное скрывает.
Читайте также: 11 секретов стиля француженок
3. Качество
Базовый гардероб должен прослужить вам несколько сезонов. Да, нужно обращать внимание на качественную ткань.
4. Универсальность
Новая вещь должна сочетаться как минимум с тремя старыми. Если это трудно представить, лучше отказаться от покупки.
5. Образ жизни
Базовый гардероб обязательно должен быть психологически удобным и соответствовать образу жизни.