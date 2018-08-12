20:08
12 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
18°C
26°C 14°C
  • понедельник
    28°C 14°C
  • вторник
    32°C 20°C
  • среда
    31°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Бескалбасная Россия. Бред от сумасшедшого Жириновского
Вєсті Кремля
20:00, 11 августа
Вести.UA. Жир. Порошенко ударился в религию. Кива уехал на заработки
Вєсті.UA
18:20, 11 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Как собрать базовый гардероб: 5 обязательных правил

6 Читати новину українською
5 правил подбора базового гардероба
5 правил подбора базового гардероба / Фото из открытых источников

Каждая женщина должна составить себе базовый гардероб вещей, которые можно надевать для каждого события в любой сезон года. К примеру: джинсы, белая рубашка, маленькое черное платье, юбка-карандаш, белая футболка, водолазка и тому подобное.

Однако нужно соблюдать определенные правила подбора базового гардероба, чтобы подобрать действительно хорошую одежду, не подвластную быстротечности моды.

Читайте также: Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров

5 правил подбора базового гардероба:

1. Актуальность

Одежда должна быть такой, чтобы вы могли одеть её прямо сейчас. К примеру, не нужно покупать платье для того, чтобы выйти в нем "когда похудеете на пару кг".

2. Фасон одежды

Для базового гардероба особенно важно, чтобы одежда была подходящего вам фасона, а не модной. Покупайте то, что лучше всего смотрится на вашей фигуре: нужное подчеркивает, а ненужное скрывает.

Читайте также: 11 секретов стиля француженок

3. Качество

Базовый гардероб должен прослужить вам несколько сезонов. Да, нужно обращать внимание на качественную ткань.

4. Универсальность

Новая вещь должна сочетаться как минимум с тремя старыми. Если это трудно представить, лучше отказаться от покупки.

5. Образ жизни

Базовый гардероб обязательно должен быть психологически удобным и соответствовать образу жизни.

Теги: Стиль и мода LifeStyle
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук