Как собрать базовый гардероб: 5 обязательных правил

Каждая женщина должна составить себе базовый гардероб вещей, которые можно надевать для каждого события в любой сезон года. К примеру: джинсы, белая рубашка, маленькое черное платье, юбка-карандаш, белая футболка, водолазка и тому подобное.

Однако нужно соблюдать определенные правила подбора базового гардероба, чтобы подобрать действительно хорошую одежду, не подвластную быстротечности моды.

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5 правил подбора базового гардероба:

1. Актуальность

Одежда должна быть такой, чтобы вы могли одеть её прямо сейчас. К примеру, не нужно покупать платье для того, чтобы выйти в нем "когда похудеете на пару кг".

2. Фасон одежды

Для базового гардероба особенно важно, чтобы одежда была подходящего вам фасона, а не модной. Покупайте то, что лучше всего смотрится на вашей фигуре: нужное подчеркивает, а ненужное скрывает.

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3. Качество

Базовый гардероб должен прослужить вам несколько сезонов. Да, нужно обращать внимание на качественную ткань.

4. Универсальность

Новая вещь должна сочетаться как минимум с тремя старыми. Если это трудно представить, лучше отказаться от покупки.

Допис, поширений Tracy D’Laza (@tdlthedailylife) 3 Сер 2018 р. о 3:10 PDT

5. Образ жизни

Базовый гардероб обязательно должен быть психологически удобным и соответствовать образу жизни.