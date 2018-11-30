Как соглашение между Украиной и Россией об Азовском море дошло до военного конфликта: причины

Сентябрь 2003-го – начало истории Азовского конфликта. 15 лет назад яблоком раздора стал остров Тузла, к которому Россия начала строительство дамбы с Тамани. Традиционно аргументы Кремля были довольно простыми – Тузла ранее принадлежала РФ.

Строительство едва не стало причиной военного конфликта. Обе стороны начали стягивать к берегам Тузлы свои силы. Однако все решилось мирно.

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В декабре того же 2003-го – Леонид Кучма и Владимир Путин руководствуясь "отношениями дружбы" и братскими связями между обоими народами, а именно так сказано в документе, подписали соглашение о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.



Кучма и Путин подписали соглашение о сотрудничестве по Азовскому морю

Подписали по двум причинам: Первая - будто бы, ради экономического процветания обеих сторон. Вторая -для необходимости сохранения вод, как хозяйственно-природоведческого комплекса. Вписали пункт о том, как будут решаться возможные конфликты:

Все вопросы, касающиеся Азовского моря и Керченского пролива, должны решаться только мирными средствами совместно или по соглашению Украины и России,

– фраза из договора.

Мирное решение проблемы с точки зрения России такое: 6-ро раненых моряков и простреленный "Бердянск". Причину же захвата озвучил сам Путин.

Территориальные воды, которые Путин уверенно называет "своими" - согласно международному морскому праву - это 12 морских миль от берега или 22 в километрах. Правда, есть одно но – в 2003-м президент Российской Федерации поставил автограф под соглашением, где четко прописано – эти же самые воды считать нейтральными и принадлежащими обеим странам.

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И самое главное, соглашение предоставляло право на свободное передвижение любым кораблям, которые ходят под флагами Украины или России.

После подписания межгосударственного соглашения 2003-го его никто так и не перезаключал. К тому же, после аннексии Крыма Россия возвела Керченский мост, который проходит якобы через "общий" пролив, а остров Тузла стал опорной точкой для одной из колонн 19-километрового мегастроительства. Де факто, после захвата украинского полуострова – соглашение между Москвой и Киевом стало обычной бумажкой.



Агрессия России в Азовском море

Как вариант решения проблемы – расторжение договора. Хотя, это довольно рискованно. Например, в случае односторонней денонсации со стороны Украины в силу вступит международное морское право – те самые 12 морских миль от берега, что позволит кораблям третьих стран заплывать в Азовское море без согласия России – это плюс.

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А вот из минусов – в ответ на действия Украины Россия может заблокировать Керченский пролив, а это единственный корабельный путь для Украины из Черного в Азовское море.

И теперь защищая свой суверенитет, Россия полностью заблокировала проходы в украинские порты в Азовском море: Мариупольское и Бердянское направления. Де-факто и Керченское тоже. В ожидании стоят 35 кораблей.

Больше о соглашение между Украиной и Россией по Азовскому морю – смотрите в программе.

Что предусматривает соглашение 2003 года между Украиной и Россией?

Это договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан после конфликта между двумя странами вокруг украинского острова коса Тузла.



Согласно соглашению, Азовское море и Керченский пролив де-юре являются "внутренними водами Украины и Российской Федерации" без разграничения границ. При этом в документе прописаны принципы свободы судоходства для торговых судов и военных кораблей обоих государств, а также разграничено Азовское море.