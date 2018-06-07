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Как сохранить грудь упругой и подтянутой

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Как сохранить грудь упругой и подтянутой
Как сохранить грудь упругой и подтянутой / unsplash.com

Всем женщинам хочется, чтобы их грудь выглядела лучше. И есть несколько простых способов, как без особых усилий поддерживать их форму.

В частности, для поддержания упругости рекомендуют принимать холодный душ – это помогает поддерживать тонус кожи, передает "Здоровье и красота".

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Не менее важна правильная осанка, ведь когда спина согнута, грудь не только визуально уменьшается, но и ослабляются мышцы этой зоны, из-за чего со временем она становится менее упругой и подтянутой.

Подбирайте бюстгальтер правильного размера – он не должен быть тесным, должен хорошо охватывать грудь и поддерживать ее. Слишком тесный бюстгальтер нарушает кровообращение и не дает расслабиться.

Во время упражнений сохраняйте правильное положение тела, также не делайте резких движений, которые могут причинить вред чувствительным тканям тела.

Кроме того, не пренебрегайте спортивной одеждой – она должна быть удобной, а топ должен хорошо поддерживать грудь.

Не загорайте топлес – это еще одна причина, которая негативно сказывается на форме груди. Ведь кожа пересыхает и теряет эластичность.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

Теги: LifeStyle Здоровая жизнь Здоровье Красивое тело
Источник: 24 Канал
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