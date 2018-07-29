Как сохранить красивый вид после длительного полета: совет Леси Никитюк

Многие женщины задаются вопросом: как выглядеть роскошно после длительного полета или поездки? На этот вопрос дала ответ популярная украинская телеведущая Леся Никитюк.

Как известно, Леся Никитюк была ведущей в популярных шоу "Орел и Решка" и "Вокруг М". По условиям телепроектов, звезда путешествовала по миру, познавая особенности менталитета и туристические маршруты разных стран. Соответственно Леся Никитюк провела не один час в самолетах, поэтому знает, что может помочь лицу не осунуться во время поездки.

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Своими лайфхаком звезда решила поделиться в сети. Но, как всегда, Леся Никитюк сделала это с юмористическим настроением.

Насущный вопрос: "Что делать для того, чтобы перелет в самолете не отразился на вашем лице?" Для этого совсем необязательно уже во время взлета наклеивать, прикладывать, распылять на себя все, что удалось скрыть от строгих людей в форме на контроле безопасности (от таможенников, – ред.),

– начала звезда свое обращение к поклонникам.

Леся Никитюк объяснила, что именно кожа лица меняется после полета – она ​​становится заметно суше. Это все потому, что в самолете влажность воздуха гораздо ниже привычной для большинства людей. Поэтому, если норма составляет 40 – 60%, то показатель влажности на борту самолета – 20%. Поэтому стоит воспользоваться советами опытной путешественницы, которая знает, как выглядеть роскошно даже после длительного полета.

"В любой полет захватите бальзам для губ, потому что эта зона самая первая реагирует на сухой воздух. Не стоит накануне делать химические пилинги. Перед вылетом нанесите под крем увлажняющую сыворотку. И тональный крем обязательно с SPF. А еще вода, вода, вода. Ну и мужчину захватите с собой, у которого есть Mastercard, потому чаще всего мы покупаем косметику в Duty Free или на борту самолета", – забавно посоветовала Леся Никитюк.