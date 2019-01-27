Как сохранить отношения и не терпеть то, что не нравится
У каждого человека есть определенные иллюзии относительно того, какими должны быть отношения. И когда ожидания не совпадают с реальностью, тогда начинаются проблемы.
Психолог Михаил Лабковский отмечает что, к примеру, у многих мужчин есть ряд иллюзий о том, какой же должна быть семья.
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Жена должна готовить, рожать детей и собирать их в школу, муж – читать газету, зарабатывать деньги и принимать решения.
Однако, чтобы сохранить отношения, необходимо избавиться от этих ожиданий от своего партнера и перестать его загонять в рамки общественных норм.
Если же одно дело не любит ни жена, ни муж, то следует договориться ее делать по очереди. Если вы не любите мыть посуду, то обсудите это с партнером и решите, в какой день моете вы, а в какой – он. Тогда у вас не возникнет конфликтных ситуаций.
Пока женщина ждет альфа-самца из популярных женских тренингов или пытается таким сделать своего мужа, она не даст жить ни себе, ни ему. ⠀
В отношениях никаких жестких законов нет. Кому-то прекрасно живется в полигамии (когда у мужчины много жен) по общему согласию. Кому-то нужно летать за границу раз в два месяца, а его партнер любит посидеть дома. И эти партнеры каким-то образом договариваются, не ломая друг друга. Не стоит перечислять, сколько вы сделали, а сколько – партнер, ведь это прямой путь к разрыву.
Психолог отмечает, что в жизни не бывает готовых сценариев счастья. Только вы выбираете, как и с кем вам жить. Главное – быть собой.
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