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      Как сохранить отношения и не терпеть то, что не нравится

      22 Читати новину українською
      Как сохранить отношения и не терпеть то, что не нравится
      Как сохранить отношения и не терпеть то, что не нравится / unsplash.com

      У каждого человека есть определенные иллюзии относительно того, какими должны быть отношения. И когда ожидания не совпадают с реальностью, тогда начинаются проблемы.

      Психолог Михаил Лабковский отмечает что, к примеру, у многих мужчин есть ряд иллюзий о том, какой же должна быть семья.

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      Жена должна готовить, рожать детей и собирать их в школу, муж – читать газету, зарабатывать деньги и принимать решения.

      Однако, чтобы сохранить отношения, необходимо избавиться от этих ожиданий от своего партнера и перестать его загонять в рамки общественных норм.

       
      Психолог Михаил Лабковский
      “Вы любите работать, а ваш муж обожает заниматься домом? Так почему же вам не разделить обязанности так, чтобы всем было комфортно? Зачем играть в эти дурацкие игры, вроде "ты мне – я тебе", если каждый может заниматься тем, что ему нравится, и прекрасно существовать в паре?”

      Если же одно дело не любит ни жена, ни муж, то следует договориться ее делать по очереди. Если вы не любите мыть посуду, то обсудите это с партнером и решите, в какой день моете вы, а в какой – он. Тогда у вас не возникнет конфликтных ситуаций.

      Пока женщина ждет альфа-самца из популярных женских тренингов или пытается таким сделать своего мужа, она не даст жить ни себе, ни ему. ⠀

      В отношениях никаких жестких законов нет. Кому-то прекрасно живется в полигамии (когда у мужчины много жен) по общему согласию. Кому-то нужно летать за границу раз в два месяца, а его партнер любит посидеть дома. И эти партнеры каким-то образом договариваются, не ломая друг друга. Не стоит перечислять, сколько вы сделали, а сколько – партнер, ведь это прямой путь к разрыву.

       
      Психолог Михаил Лабковский
      “Люди конфликтуют из-за тараканов, а не потому, что отношения – это такая сложная работа, где надо прилагать слишком серьезные усилия. В браке можно реально жить так, как вам хочется от и до. Если, конечно, вы хотите этот брак. Но и здесь не надо врать себе: возможно, вам на данном этапе просто семья не нужна”.

      Психолог отмечает, что в жизни не бывает готовых сценариев счастья. Только вы выбираете, как и с кем вам жить. Главное – быть собой.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Одна подписчица спросила меня, как сохранить отношения в тех «сложных» условиях, которые я ставлю, – не терпеть то, что не нравится. Отвечаю: быть собой и позволять это своему партнёру. ⠀ Например, у многих мужчин и женщин куча иллюзий о том, какой должна быть семья. Жена должна готовить, рожать детей и собирать их в школу, муж – читать газету, зарабатывать деньги и принимать решения. ⠀ На самом деле, чтобы сохранить отношения, надо прекратить чего-то ожидать от своего партнёра, и уж тем более – вгонять его в рамки общественных норм. ⠀ Вы любите работать, а ваш мужчина обожает заниматься домом? Так почему же вам не разделить обязанности так, чтобы всем было комфортно? Зачем играть в эти дурацкие игры, вроде «ты мне – я тебе», если каждый может заниматься тем, что ему нравится, и прекрасно существовать в паре? ⠀ А что если есть какие-то дела, которые не любят делать оба? Смотрите, как интересно – вы же договаривались с друзьями в студенческой общаге: день моешь ты, день – я. И никто не расходился из-за такой мелочи, как «кто будет платить за котлеты» или «кто помоет посуду». ⠀ Поверьте, пока вы ждёте некого «альфа-самца» из популярных женских тренингов или пытаетесь таковым сделать вашего родного, любимого человека, вы не даёте жить ни себе, ни ему. ⠀ У отношений никаких жёстких законов нет. Кому-то совершенно прекрасно живётся в полигамии по обоюдному согласию. Кому-то нужно летать заграницу раз в два месяца, а его партнёр любит дома посидеть, и они каким-то волшебным образом договариваются, не ломая друг друга. Не надо считать, сколько сделали вы, а сколько ваш партнёр, – это путь разрыва. ⠀ И ещё раз объясняю: люди конфликтуют из-за тараканов, а не из-за того, что отношения – это такая сложная работа, где надо прилагать слишком серьёзные усилия. В браке можно реально жить так, как вам хочется. От и до. Если, конечно, вы хотите этого брака. Но и здесь не надо врать себе: быть может, вам на данном этапе просто семья не нужна. ⠀ Помните: в жизни нет готовых сценариев счастья. Только вы выбираете, как и с кем вам жить. ⠀ Жду вас 28/01/19 в городе #Тюмень на своей лекции про любовь и счастье. ⠀ #лабковский #семья #6правил #хочуибуду #психология

      A post shared by Михаил Лабковский (@labkovskiyofficial) on

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      Теги: Психология Здоровье
      Источник: 24 Канал
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