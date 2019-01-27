Как сохранить отношения и не терпеть то, что не нравится

У каждого человека есть определенные иллюзии относительно того, какими должны быть отношения. И когда ожидания не совпадают с реальностью, тогда начинаются проблемы.

Психолог Михаил Лабковский отмечает что, к примеру, у многих мужчин есть ряд иллюзий о том, какой же должна быть семья.

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Жена должна готовить, рожать детей и собирать их в школу, муж – читать газету, зарабатывать деньги и принимать решения.

Однако, чтобы сохранить отношения, необходимо избавиться от этих ожиданий от своего партнера и перестать его загонять в рамки общественных норм.

Психолог Михаил Лабковский “Вы любите работать, а ваш муж обожает заниматься домом? Так почему же вам не разделить обязанности так, чтобы всем было комфортно? Зачем играть в эти дурацкие игры, вроде "ты мне – я тебе", если каждый может заниматься тем, что ему нравится, и прекрасно существовать в паре?”

Если же одно дело не любит ни жена, ни муж, то следует договориться ее делать по очереди. Если вы не любите мыть посуду, то обсудите это с партнером и решите, в какой день моете вы, а в какой – он. Тогда у вас не возникнет конфликтных ситуаций.

Пока женщина ждет альфа-самца из популярных женских тренингов или пытается таким сделать своего мужа, она не даст жить ни себе, ни ему. ⠀

В отношениях никаких жестких законов нет. Кому-то прекрасно живется в полигамии (когда у мужчины много жен) по общему согласию. Кому-то нужно летать за границу раз в два месяца, а его партнер любит посидеть дома. И эти партнеры каким-то образом договариваются, не ломая друг друга. Не стоит перечислять, сколько вы сделали, а сколько – партнер, ведь это прямой путь к разрыву.

Психолог Михаил Лабковский “Люди конфликтуют из-за тараканов, а не потому, что отношения – это такая сложная работа, где надо прилагать слишком серьезные усилия. В браке можно реально жить так, как вам хочется от и до. Если, конечно, вы хотите этот брак. Но и здесь не надо врать себе: возможно, вам на данном этапе просто семья не нужна”.

Психолог отмечает, что в жизни не бывает готовых сценариев счастья. Только вы выбираете, как и с кем вам жить. Главное – быть собой.

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