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      Как солнце влияет на бактерии в помещении

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      Как солнце влияет на бактерии в помещении
      Как солнце влияет на бактерии в помещении / getyourfit.com

      Солнечный свет нужно впускать в помещение, так как он выполняет роль дезинфекционного средства.

      Об этом пишет The Daily Mail.

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      Ученые из Университета Орегона собрали пыль из пылесоса в чашки Петри.

      Ее оставили в 11 комнатах площадью 4,3 квадратных метра на три месяца. в некоторых частях комнаты не было света, в другие попадал солнечный луч или ультрафиолетовый свет.

      Як сонце впливає на бактерії в приміщенні
      Как солнце влияет на бактерии в помещении

      Пыль, которую поставили в темные комнаты, содержала 12% живых и способных к размножению бактерий. А вот в те комнаты, в которые попадал солнечный свет, живых бактерий было только 6,8%, а там, где было УФ-излучение, – 6,1%.

      Результаты исследования показали, что солнечный свет уничтожил бактерии Saccharopolyspora rectivirgula, которые могут стать возбудителями гиперчувствительного пневмонита, если их вдыхать.

      Сонячне світло здатне знищувати небезпечні частинки пилу
      Солнечный свет способен уничтожать опасные частицы пыли в помещении

      Вывод ученых таков: солнечный свет способен уничтожать опасные частицы пыли в помещении.

      Что такое пневмонит? Это неинфекционное воспаление стенок альвеол (элемент легких) и плевральной ткани (оболочки легких и грудной клетки).

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Профилактика заболеваний Здоровая жизнь Инфекция
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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