Солнечный свет нужно впускать в помещение, так как он выполняет роль дезинфекционного средства.

Об этом пишет The Daily Mail.

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Ученые из Университета Орегона собрали пыль из пылесоса в чашки Петри.

Ее оставили в 11 комнатах площадью 4,3 квадратных метра на три месяца. в некоторых частях комнаты не было света, в другие попадал солнечный луч или ультрафиолетовый свет.



Как солнце влияет на бактерии в помещении

Пыль, которую поставили в темные комнаты, содержала 12% живых и способных к размножению бактерий. А вот в те комнаты, в которые попадал солнечный свет, живых бактерий было только 6,8%, а там, где было УФ-излучение, – 6,1%.

Результаты исследования показали, что солнечный свет уничтожил бактерии Saccharopolyspora rectivirgula, которые могут стать возбудителями гиперчувствительного пневмонита, если их вдыхать.



Солнечный свет способен уничтожать опасные частицы пыли в помещении

Вывод ученых таков: солнечный свет способен уничтожать опасные частицы пыли в помещении.

Что такое пневмонит? Это неинфекционное воспаление стенок альвеол (элемент легких) и плевральной ткани (оболочки легких и грудной клетки).

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