Как сон влияет на фигуру: комментарий тренера

Для достижения идеального тела здоровый сон играет не менее важную роль, чем диеты или тренировки в спортзале. Именно сон помогает телу обновить клетки.

Об этом рассказал фитнес-тренера Тео Бреннер-Роуч, передает НВ.

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Качественный, крепкий сон помогает телу:

- не переедать;

- утолять голод,

- следить за правильным питанием;

- терять вес;

- наращивать мускулатуру.

Если не следить за здоровым сном, человек начинает выпадать из графика: пропускать тренировки, неправильно питаться, употреблять много алкоголя и тому подобное.

Исследователи обнаружили, что участники, страдающие "непродолжительным сном имеют пониженный уровень лептина (гормон сытости) и повышенный грелина (гормон, который отвечает за стимуляцию аппетита)", после чего пришли к выводу, что "такая разница в лептина и грелина способствует повышению аппетита" ,

– пишет тренер.

Эти гормоны работают в паре, создавая чувство голода при продолжительном отсутствии пищи и чувство насыщения, когда вы поели. При такой слаженной работе вы можете контролировать приемы пищи и соблюдать баланс.

А при недосыпании гормоны не функционируют должным образом. Поэтому чувство голода увеличивается, а чувство защищенности снижается. Соответственно, становится сложнее контролировать голод, предотвращать переедание и принимать адекватные решения. Поэтому не забывайте – качественный сон тесно связан с хорошим самочувствием и здоровьем в целом.

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