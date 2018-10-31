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      Как сон влияет на фигуру: комментарий тренера

      34 Читати новину українською
      Как сон влияет на фигуру
      Как сон влияет на фигуру / unsplash.com

      Для достижения идеального тела здоровый сон играет не менее важную роль, чем диеты или тренировки в спортзале. Именно сон помогает телу обновить клетки.

      Об этом рассказал фитнес-тренера Тео Бреннер-Роуч, передает НВ.

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      Качественный, крепкий сон помогает телу:

      - не переедать;
      - утолять голод,
      - следить за правильным питанием;
      - терять вес;
      - наращивать мускулатуру.

      Если не следить за здоровым сном, человек начинает выпадать из графика: пропускать тренировки, неправильно питаться, употреблять много алкоголя и тому подобное.

      via GIPHY

      Исследователи обнаружили, что участники, страдающие "непродолжительным сном имеют пониженный уровень лептина (гормон сытости) и повышенный грелина (гормон, который отвечает за стимуляцию аппетита)", после чего пришли к выводу, что "такая разница в лептина и грелина способствует повышению аппетита" ,
      – пишет тренер.

      Эти гормоны работают в паре, создавая чувство голода при продолжительном отсутствии пищи и чувство насыщения, когда вы поели. При такой слаженной работе вы можете контролировать приемы пищи и соблюдать баланс.

      А при недосыпании гормоны не функционируют должным образом. Поэтому чувство голода увеличивается, а чувство защищенности снижается. Соответственно, становится сложнее контролировать голод, предотвращать переедание и принимать адекватные решения. Поэтому не забывайте – качественный сон тесно связан с хорошим самочувствием и здоровьем в целом.

      via GIPHY

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      Теги: LifeStyle Ожирение Диеты Здоровье Красивое тело Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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