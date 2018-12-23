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      Как составить меню на Новый год, чтобы снизить вред для фигуры: советы диетолога

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      Диетолог рассказала, как составить новогоднее меню
      Диетолог рассказала, как составить новогоднее меню / Фото из открытых источников

      До Нового года осталось несколько дней, поэтому большинство людей уже обдумывают, какие блюда поставить на праздничный стол, что приготовить, какой алкоголь выбрать. Диетолог Анна Макарова дала важные советы, как составить меню новогоднего застолья, чтобы после него не осталось дискомфорта.

      Об этом со ссылкой на Макарову пишет "МедикФорум".

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      По ее словам, самое главное для новогоднего меню – выбрать не более двух главных традиционных блюд. Остальное она рекомендует делать из овощей, и призывает не готовить много сытных стал.


      Диетолог рассказала, как составить новогоднее меню

      Диетолог также посоветовала уменьшить калорийность традиционных новогодних блюд – оливье и селедки под "шубой". По ее словам, майонез можно приготовить самостоятельно, сельдь выбирать малосольную, а для оливье вместо колбасы порезать куриную грудинку.

      Эксперт советует в новогоднюю ночь полностью отказаться от фруктов, даже мандаринов, ведь они станут лишними в сочетании с салатами.

      В этот день гликогеновые запасы печени будут заполнены, и вся фруктоза пойдет на формирование жира. Поэтому есть фрукты не нужно,
      – объяснила диетолог.

      Застолье лучше начинать с овощных блюд, ведь их клетчатка быстро обеспечит чувство насыщения и может обезопасить от переедания.

      via GIPHY

      Специалист советует кушать маленькими порциями, смаковать еду, больше разговаривать и чаще вставайте из-за стола. Она подчеркнула, что маленькие порции и подвижность – отличный способ не набрать лишний вес.

      Также диетолог рекомендует в новогоднюю ночь отдать предпочтение только одному виду спиртного, в частности наименее калорийному.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новогодние праздники Здоровье Здоровая жизнь Советы Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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