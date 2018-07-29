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Владимир Спиваковский

Как современному человеку достичь успеха?

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Как достичь успеха?
Как достичь успеха? / Центр Норбекова

Спрашивают, как бороться со стрессом в современном обществе, как объяснить молодому поколению, что успех – это непременно основополагающее в жизни?...

Мой ответ прост.

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Со стрессом бороться не сложно. Достаточно помнить несколько простых формул.

Главное – душевное равновесие, и желательно из него не выходить. То есть двигаться вперед как канатоходец, а не как кенгуру.

Второе: стремиться не к успеху (так как каждый раз не знаешь, что это такое и чаще разочаровываешься, чем радуешься). А стремиться к тому, чтобы быть ценным: людям, делу, себе.

Потому что когда ты начинаешь быть все более успешным, тебе сразу начинают завидовать, ставить палки в колеса, иронизировать... Ты мучаешься, и не понимаешь, почему все вдруг стали тебя так ненавидеть…

А когда ты становишься ценным работником, ты не только повышаешь свою самооценку, но и тебя переманивают с одной хорошей работы на еще лучшую.

Ну, и третье: желательно укреплять свой характер, такие качества, как упорство; умение выделять приоритеты, отделяя главное от второстепенного; навыки все делать вовремя (успех – от слова успеть); а также повышая свою эрудицию, становясь компетистом, а не просто узким специалистом.

Тогда ты будешь востребован, будешь доволен сам собой и тобой будут довольны окружающие.

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Автор: Владимир Спиваковский
Теги: Новости политики Новости Украины Психология Публикации Советы
Источник: Владимир Спиваковский
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