14:20
5 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
15°C 8°C
  • пятница
    16°C 9°C
  • суббота
    10°C 3°C
  • воскресенье
    15°C 2°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Смертоносная дрель Путина. Кто под маской Кирилла
Вєсті Кремля
23:45, 4 апреля
Вести.UA. Негаданный кумир Ляшко. Ветеран политики без косы
Вєсті.UA
22:32, 4 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, 4 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ 4G

Как создать идею, когда у вас творческий кризис

52 Читати новину українською
Как создать идею за 10 минут
Как создать идею за 10 минут / Appster

Если ваша работа требует производить новые идеи, а у вас творческий кризис – помочь с этим могут обычные офисные принадлежности.

Об этом говорится в статье Fastcompany.

Чтобы создать идею за несколько минут, найдите на своем столе семь предметов и составьте из них какую-то композицию или скульптуру. Не надо на это тратить слишком много времени, а просто импровизировать. Берите предметы разных размеров и из разных материалов.

Читайте также: 9 способов, как тратить меньше времени на смартфон

По словам экспертов, такое упражнение следует делать каждое утро. Первую неделю по-разному комбинируйте одни и те же семь предметов, а тогда возьмите другие. Если у вас получилась скульптура, то поставьте ее на день на видное место.

Суть упражнения в том, чтобы находить вдохновение в обычных повседневных предметах да и просто повеселиться.

Такие упражнения помогают активизировать творческие способности, в отличие от рутинных дел или аналитических задач.

Теги: LifeStyle Мотивация Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Фіксувати військові злочини Росії у 2014 було майже нікому: причина
сегодня, 14:00 Фіксувати військові злочини Росії у 2014 було майже нікому: причина
Віталій Дейнега 48
Конституция Пилипа Орлика: первая демократическая конституция в мире, актуальная до сих пор
сегодня, 13:01 Конституция Пилипа Орлика: первая демократическая конституция в мире, актуальная до сих пор
Настя Сукач 57
Український боксер наступає
сегодня, 12:03 Український боксер наступає "на п’яти" Олександрові Усику
Блог Медіа 1513
Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
сегодня, 11:00 Чтобы пасхальный кулич удался: 8 оригинальных рецептов приготовления с фото
Олена Булан 22631
Вокруг традиций: как празднуют Пасху в разных регионах Украины
сегодня, 10:00 Вокруг традиций: как празднуют Пасху в разных регионах Украины
Юлія Девда 724
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук