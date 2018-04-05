Как создать идею, когда у вас творческий кризис

Если ваша работа требует производить новые идеи, а у вас творческий кризис – помочь с этим могут обычные офисные принадлежности.

Об этом говорится в статье Fastcompany.

Чтобы создать идею за несколько минут, найдите на своем столе семь предметов и составьте из них какую-то композицию или скульптуру. Не надо на это тратить слишком много времени, а просто импровизировать. Берите предметы разных размеров и из разных материалов.

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По словам экспертов, такое упражнение следует делать каждое утро. Первую неделю по-разному комбинируйте одни и те же семь предметов, а тогда возьмите другие. Если у вас получилась скульптура, то поставьте ее на день на видное место.

Суть упражнения в том, чтобы находить вдохновение в обычных повседневных предметах да и просто повеселиться.

Такие упражнения помогают активизировать творческие способности, в отличие от рутинных дел или аналитических задач.