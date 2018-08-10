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Как спасти планету: 15 простых вещей, которые может делать каждый

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Спасать планету может каждый
Спасать планету может каждый / 24 канал

Глобальное потепление, озоновые дыры, вырубка лесов, аномальная температура океана – это далеко не полный перечень "болезней" планеты Земля, к которой приложило руку человечество. Теперь должны либо исправлять ошибки, либо продолжать уничтожать экологию и стремительно приближаться к постапокалиптическим сюжетам в реальной жизни.

В The New York Times, который вышел 5 августа с черной обложкой, напомнили о самой большой проблеме нашей планеты, на которую человечество обращает внимание довольно вяло – экологическую. В статье "Теряя Землю" автор написал – 30 лет назад мы, земляне, имели шанс спасти Землю. Но не сделали этого.

Неужели все потеряно и остается только играть до конца игру в вымирание?

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Мы поинтересовались у украинских экспертов – есть ли в процессе борьбы за улучшение экологической ситуации какие-то инструменты и действия, которые могут выполнять обычные граждане, буквально каждый из нас? И члены Украинской Климатической Сети Ольга Лаврик (коллегия экологического образования "СвитОсвит"), Маргарита Мостовая (общественная экологическая организация "Еколтава"), Дарья Кулага ("Зеленая Волна") – поделились с 24 каналом простыми советами, как каждый из нас в быту может способствовать улучшению экологической ситуации в стране, а также – на планете.

Рационально потреблять ресурсы

1. Выключать за собой свет в комнате, монитор компьютера и не забывать о зарядных устройствах в розетке.

2. Экономно использовать воду: закрывать кран, когда чистишь зубы, когда намыливаешся в душе. По возможности принимать душ быстро (обычно мы используем больше воды, когда принимаем ванну).

3. Заменить лампы накаливания на светодиодные: они экономят энергию и дольше служат.

Берегти Землю
"Хорошую планету трудно найти" – напоминает активистка слева. Фото Getty Images

4. Пересаживаться на велосипед. Это круто, быстро и комфортно. Попробовав раз, вы больше не захотите садиться в "горячую маршрутку" или стоять в пробках. К тому же, велосипед – это устойчивый вид транспорта, он не загрязняет воздух опасными газами, которыми летом переполнена атмосфера.

5. Делиться вещами, которые вам уже не нужны, и покупать переработанные или подержанные вещи. Таким образом уменьшается количество потребления и использования энергетических ресурсов: света, топлива.

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Использовать эко-продукцию

6. Применять в быту (и даже в малом бизнесе) бесфосфатные моющие средства – соль с хозяйственным мылом, сода. Сейчас в интернете также достаточно развиты ресурсы, предлагающие экологическую бытовую химию.

7. Покупать меньше пластиковых пакетов, ходить в магазин со своей екосумкой, судочками (тара, не промокает).

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8. Особенно пристально подходить к выбору косметических и химических средств, используемых в быту. Необходимо предоставлять преимущество средствам, которые не были протестированы на животных и не оказывают негативного воздействия на окружающую среду на разных стадиях производства.

Охоронці дикої природи рятують слона на Шрі-Ланці
Браконьество – вечная беда Земли. На фото – экологи Шри-Ланки спасают подстреленного браконьерами молодого слона (фото Getty Images)

Способствовать переработке отходов

9. Элементарно, но очень действенно – сдавать на переработку пластик, стекло, бумагу.

10. Отдельно собирать батарейки, потому что это опасный (токсический) вид отходов. Сдавать их в магазины и учреждения, которые приобщены к всеукраинской акции "Батарейки – сдавайтесь!". Знать в лицо локального координатора этой акции в своем городе.

Питаться экологично

11. Отказаться от полуфабрикатов – мяса, рыбы и яиц из магазинов. Эксперты утверждают: сегодня, изготовление этих продуктов полностью контролируют монопольные компании, которые злоупотребляют антибиотиками, перегружают экосистему и применяют принципы интенсивного хозяйствования ради прибыли. Конечно, в таких условиях страдает качество. Отдельной темой являются выбросы от таких крупных предприятий, которые часто пренебрегают системой утилизации отходов и слива.

12. Покупать локальную еду – ту, которая изготовлена ​​в вашей области. Таким образом, эта пища меньше проходит химической обработки, а на ее транспортировку расходуется меньше энергии.

13. Компостировать остатки пищи – купить себе компостер.

Вирубка лісів у Словаччині
Вырубка лесов в Низких Татрах (Словакия). Фото Милана Берлога

Заботиться о природе

14. Высаживать цветы на подоконниках дома и в офисе и деревья – во дворах. Не позволять вырубать зеленые насаждения возле своего дома ради парковок или МАФов.

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15. Поддерживать экологические организации, объединения и акции в своем городе, приучать к этому всю свою семью, ведь любое крупное изменение начинается с локальной поддержки населения.

Причем в мире (и Европе) экологическое движение набирает все большие обороты. Быть ответственным пользователем природных богатств – не просто модно. Это цивилизованно и жизненно необходимо.

Конечно, глобально спасать планету не под силу "маленькому" человеку. Но если все эти маленькие люди объединятся и каждый начнет нести ответственность за себя и свое ближайшее экологическое окружение – шансы есть. По крайней мере, будет не стыдно сказать потомкам – мы делали все, что могли.

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Автор: Янина Ткачук
Теги: LifeStyle Новости Украины Новости политики Публикации Статьи Экология Советы
Источник: 24 канал
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