Как спасти Раду и законы от турборежима

Скандальный законопроект №1210 необходимо пересмотреть. Об этом теперь говорят не только представители бизнеса и эксперты, но и министр экономики Тимофей Милованов.

Законопроект №1210 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических несогласованностей в налоговом законодательстве" зарегистрирован в Верховной Раде еще 30 августа. Но, несмотря на важность документа, его до сих пор не поставили на голосование – слишком проблемными и несогласованными являются некоторые положения. В частности – изменение подходов относительно начисления ренты на железную руду и увеличения рентных платежей.

Нужно пересмотреть!

По мнению бизнес-сообщества, предложенные в законопроекте изменения нанесут огромный ущерб экономике Украины, в первую очередь горно-металлургической отрасли. Теперь к критикам скандального №1210 присоединился министр экономики Тимофей Милованов. Он обратился к Комитету Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с предложением пересмотреть ряд положений законопроекта, а именно – об увеличении ренты на добычу железной руды.

По данным Минэкономики, "принятие законопроекта в действующей редакции приведет к снижению инвестиционной привлекательности Украины и свертыванию уже начатых инвестпроектов, а также ударит по конкурентоспособности украинской железорудной и металлургической продукции на международных рынках и приведет к вытеснению украинских компаний российскими конкурентами". Вот лишь некоторые цифры: после увеличения ренты себестоимость украинской руды и продуктов ее переработки на треть (!) превысит соответствующие показатели в РФ, поэтому Украина, вероятно, потеряет европейский рынок (около 16 млн тонн в год), а также под угрозой окажется экспорт продукции украинских металлургических предприятий в Китай (почти 10 млн тонн в год).

Кроме того, в Минэкономики предупреждают о "рисках в виде сокращения числа рабочих мест и существенного ухудшения социально-экономической ситуации в регионах, где сконцентрированы предприятия горно-металлургического комплекса".

Поэтому министр Милованов, оценив имеющиеся данные и изучив аргументы бизнеса, справедливо призвал профильный комитет "провести реальные консультации с представителями украинского горно-металлургического комплекса для того, чтобы совместно доработать законопроект №1210".

Милованов может стать арбитром

Эксперты положительно в целом оценили предложение министра экономики Тимофея Милованова.

"Это попытка держать стабильную ситуацию в стране и не привести к тому, что некоторые отрасли экономики могут быть завалены, – считает директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк. – Это важно тем более, если поправки законопроекта могли быть предоставлены отдельными олигархами, очень лояльными к одной из партий. Поэтому роль Милованова является очень важной. Он один из лидеров партии "Слуга народа", большая часть депутатов будут на него ориентироваться, потому что министр – человек с академическим образованием и хорошо разбирается в экономике. Кроме того, напомню, что Милованов отвечал за обучение парламентариев в Трускавце. Поэтому он для них еще и ментор и наставник, к которому будут прислушиваться".

Давидюк уверен, что Милованова должны услышать и в профильном комитете.

"Для комитета будет ошибкой не прислушаться к советам министра, – говорит эксперт. – Ведь он владеет информацией, и именно он отвечает за состояние украинской экономики. Кроме того, в комитете уже допускали ошибки, когда принимали дискуссионные вопросы на скорую руку, в турборежиме. Через комитет проходит большое количество законопроектов, которые не всегда верифицированы, очень часто даже на здравый смысл. Это мы видим, к примеру, по атакам на ФЛП, видим возможное закрытие табачной фабрики в Прилуках, видим это, в том числе, по ряду других законов... Турборежим допускается в сессионном зале, но его не должно быть во время подготовки законопроектов, потому что очень часто опускаются цифры и исчезает понимание ситуации. Министр в таком случае может выступить своеобразным арбитром. Именно он, а не те "ходоки", которые бегают между комитетами и пытаются что-то лоббировать. Они уже не раз подставляли и комитет, и Верховную Раду, и президента. Поэтому важно, чтобы министр был услышан, а его предложения – учтены".

Кого услышит комитет?

Экономический эксперт Дмитрий Марунич осторожен в комментариях и считает, что реакцию профильного комитета на предложения министра Тимофея Милованова сейчас трудно просчитать. Потому что комитет неоднороден, и многое будет зависеть от его главы Даниила Гетманцева. Специалист также отмечает, что нужно увидеть окончательный вариант законопроекта, который вынесут на голосование.

Готов ли Гетманцев к предложениям Милованова? Непонятно. Их нельзя назвать одной командой. Это разные люди с разным бэкграундом. Но Гетманцев допускал вариант, что документ будет скорректирован…

– подчеркнул Марунич.

А политолог Андрей Вигиринский отмечает: "Идею повысить рентную ставку на руду высказал олигарх Игорь Коломойский. И это имеет большое значение. Потому что эту идею поддерживает часть депутатов из "Слуги народа" в профильном комитете. Но у председателя комитета Гетманцева и его заместителя Александра Дубинского (его считают человеком Коломойского – прим. 24) различные точки зрения…"

Напомним, что сам Гетманцев ранее неоднократно заявлял, что "консультации относительно законопроекта №1210 продолжаются" и "консенсус между государством и бизнесом насчет ставки на руду достигнут". Теперь осталось наглядно увидеть, какие именно правки будут внесены в документ. Ведьмы помним, что у наших народных депутатов слова часто расходятся с делом.