Как спасти утопающего: медики дали советы

В Черкассах спасатели учили отдыхающих оказывать первую медицинскую помощь и рассказали, как плавать без последствий для жизни и здоровья. Лишь в июне 2018 года на водоемах по всей стране погибли почти сотня украинцев.

Обычный жаркий день на черкасском пляже Пушкинский. Одни люди загорают на берегу, другие – купаются в Днепре. Спасатели же начали проводить свои учения.

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Чаще всего люди тонут, потому что переоценивают собственные силы – говорят спасатели. И просят запомнить, что не стоит чувствовать себя избранными, мол, опасность никогда не догонит. К учениям присоединились и медики. Они объясняют: как только утопленника вытащили из воды, надо проверить, дышит ли он и реагирует на боль.

Смотрим в ротовую полость, есть ли там какие-то тела, прочищаем, потом делаем 5 спасательных вдохов, после этого приступаем к непрямому массажу сердца, то есть 30 нажатий и два вдохи,

– рассказал медик Александр Потапенко.

Научиться оказывать первую помощь собрался чуть ли не весь пляж. Непрямой массаж сердца учили делать на манекене. Чтобы сохранить жизнь и здоровье, спасатели призывают не заплывать на глубину и купаться только на проверенных пляжах. Отдыхающие соглашаются. Впрочем, хоть все и уверяют, что знают правила безопасности, трагедий от этого меньше не становится. Только с начала июня в Черкассах на воде погибло 9 человек. По всей стране – более сотни человек.