Как спать полезно, а как – вредно: интересные факты

Мало кто задумывается над тем, как влияет на организм положение тела во время сна. Но некоторые позы бывают полезными, а некоторые наоборот – вредными.

Качество сна зависит не только от удобной кровати, но и от положения тела, ведь идет напряжение различных мышц, от этого меняется кровоснабжение органов и глубина дыхания, передает Ukrhealth.

Читайте также: Почему так полезно спать обнаженным: объяснение врача

А также от положения тела во время сна зависит влияние на нервную систему.

На спине

По словам врачей, лучше всего спать на спине или на боку. На спине стоит спать тем, у кого есть проблемы с осанкой, такая поза способствует расслаблению мышц позвоночника и шеи. Кроме того, такая поза не способствует появлению морщин.

На спине стоит спать тем, у кого есть проблемы с осанкой

Из негативов – на спине возможен храп, ведь язык попадает на дыхательные пути, затрудняя дыхание.

На животе

Врачи не советуют спать на животе, хотя такая поза и устраняет во время сна храп и апноэ (временное отсутствие дыхания во время сна, – "24").



Недостатков немало – в такой позе позвоночник находится без опоры, а поворот шеи на одну или другую сторону часто вызывает боль в шее и спине. Кроме того, неизбежным будет процесс образования морщин и отеков с одной стороны лица.

Врачи не советуют спать на животе, ведь позвоночник находится без опоры

На боку

А вот людям с короткой шеей лучше спать на боку, ведь у таких людей выше риск апноэ. Такая поза – одна из самых распространенных. На боку также любят спать в позе эмбриона, или выпрямившись.



Специалисты также одобряют такое положение тела во время сна, ведь оно не вызывает боли в спине или шее, не способствует храпу, а еще сон на боку – полезная позиция для беременных женщин. А сон на левом боку еще и положительно влияет на кровообращение, соответственно – способствует лучшей работе сердца.



И здесь не без недостатков. Такой сон затрудняет глубокое дыхание и может оказать давление на печень, желудок и легкие. Поэтому утром могут болеть руки и плечи, а сон на правом боку может вызвать изжогу.

Сон на боку – одна из самых распространенных позиций