22:08
13 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
12°C
15°C 8°C
  • понедельник
    17°C 11°C
  • вторник
    22°C 11°C
  • среда
    23°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Как спать полезно, а как – вредно: интересные факты

628 Читати новину українською
Как спать полезно, а как – вредно
Как спать полезно, а как – вредно / unsplash.com

Мало кто задумывается над тем, как влияет на организм положение тела во время сна. Но некоторые позы бывают полезными, а некоторые наоборот – вредными.

Качество сна зависит не только от удобной кровати, но и от положения тела, ведь идет напряжение различных мышц, от этого меняется кровоснабжение органов и глубина дыхания, передает Ukrhealth.

Читайте также: Почему так полезно спать обнаженным: объяснение врача

А также от положения тела во время сна зависит влияние на нервную систему.

На спине

По словам врачей, лучше всего спать на спине или на боку. На спине стоит спать тем, у кого есть проблемы с осанкой, такая поза способствует расслаблению мышц позвоночника и шеи. Кроме того, такая поза не способствует появлению морщин.

На спині варто спати тим, у кого є проблеми з поставою

На спине стоит спать тем, у кого есть проблемы с осанкой

Из негативов – на спине возможен храп, ведь язык попадает на дыхательные пути, затрудняя дыхание.

На животе

Врачи не советуют спать на животе, хотя такая поза и устраняет во время сна храп и апноэ (временное отсутствие дыхания во время сна, – "24").

Недостатков немало – в такой позе позвоночник находится без опоры, а поворот шеи на одну или другую сторону часто вызывает боль в шее и спине. Кроме того, неизбежным будет процесс образования морщин и отеков с одной стороны лица.

Лікарі не радять спати на животі, адже хребет перебуває без опори

Врачи не советуют спать на животе, ведь позвоночник находится без опоры

На боку

А вот людям с короткой шеей лучше спать на боку, ведь у таких людей выше риск апноэ. Такая поза – одна из самых распространенных. На боку также любят спать в позе эмбриона, или выпрямившись.

Специалисты также одобряют такое положение тела во время сна, ведь оно не вызывает боли в спине или шее, не способствует храпу, а еще сон на боку – полезная позиция для беременных женщин. А сон на левом боку еще и положительно влияет на кровообращение, соответственно – способствует лучшей работе сердца.

И здесь не без недостатков. Такой сон затрудняет глубокое дыхание и может оказать давление на печень, желудок и легкие. Поэтому утром могут болеть руки и плечи, а сон на правом боку может вызвать изжогу.

Сон на боці – одна з найпоширеніших позицій

Сон на боку – одна из самых распространенных позиций

Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 10 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук