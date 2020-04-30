Как спланировать бюджет: 7 простых идей

Карантин лишил многих людей возможности зарабатывать, кто-то в неоплачиваемом отпуске, кто-то потерял постоянных клиентов, а некоторые вообще были вынуждены остановить свой бизнес. Что нужно сделать, чтобы сэкономить деньги во время карантина – читайте в материале 24 канала.

Сейчас время научиться чему-то новому, поэтому и планирование бюджета не является исключением, особенно в условиях карантина. 7 простых советов, как рассчитать деньги, чтобы хватило и на продукты, и на коммуналку, и на интернет-покупки, сообщает "Всвіті".

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Чтобы обезопасить себя от лишних расходов нужно:

Считать доходы и расходы

Чтобы удачно перепланировать бюджет, для начала нужно составить список доходов и список расходов в условиях карантина. В список не включать такие пункты, как: походы в ресторан, новую одежду и тому подобное. То есть пункты, без которых точно можно обойтись ближайшее время. После этого, вы будете понимать как дальше планировать бюджет.

Составлять список продуктов

Рестораны, кафе и другие заведения общественного питания – либо закрыты, либо работают на доставку. Поэтому курьеры могут привезти готовые блюда, но это дорого. И постоянно заказывая готовую еду, можно потратить немалую часть бюджета. Расходы на еду, во время постоянного пребывания дома, могут превысить норму.

Лучше всего составлять список необходимых продуктов, а перед этим составить меню из недорогих продуктов на неделю. А когда идете в магазин, то придерживаться этого списка.

Установить лимит на покупки в интернете

Во время карантина мы очень много времени проводим в интернете, а магазины не упускают случая и делают привлекательную рекламу со скидками. Лучшим решением от расточительства будет планирование онлайн-покупок. Запланируйте время для онлайн-покупок и не отвлекайтесь на них постоянно.

Здесь также лучше составить список "желаемого", но перед тем, как начать – удаляйте лишнее из списка. Это убережет вас от импульсивных решений и приобретения лишних вещей.

Еще действенный вариант – установить лимит на сумму покупок в интернете.

Экологически использовать ресурсы

Экологическое использование ресурсов принесет пользу не только планете, но и бюджету. Использовать электроэнергию и воду – экономно. Ведь плату за коммуналку из-за карантина не отменили.

Найти дополнительный источник дохода

Самое главное – не бояться менять работу на время, когда ваш отпуск может затянуться на несколько месяцев.

В интернете можно найти различные виды подработки: от преподавания, редактирования, переводов до курьера, продавца в продуктовом магазине, оператора на телефоне и тому подобное.

Проводить больше времени без интернета

Для того, чтобы уменьшить количество использования электроэнергии, нужно перестать потреблять рекламу, которая агитирует что-то купить и отдохнуть от новостей. Отключайте электроэнергию в обеденное время, зато можно приготовить обед и ужин, почитать книгу, сделать физические упражнения.

Это поможет избежать лишнего стресса и отдохнуть.

Перераспределить время и деньги

Во время карантина у каждого есть возможность проверить собственные силы. Если раньше, чтобы сэкономить время мы готовы были потратить больше денег, то в условиях карантина нужно сместить силы в другую сторону.

На карантине свободного времени становится больше, а денег – меньше.

Поэтому, например, уборка, покраска волос, маникюр – можно сделать самостоятельно. Также готовить домашнюю еду, вместо ресторанной.

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