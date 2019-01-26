Как спортсмены старшего возраста покоряют мировую арену: увлекательное видео

В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – любителей спорта в старшем возрасте всегда хватало, не мало историй о профессионалах, которые выступали на самом высоком уровне вместо того, чтобы нянчить внуков. К примеру, Джулия "Ураган" Хоукинс является действующей рекордсменкой мира, ведь женщина в возрасте 101 год пробежала 100 метров за 40 секунд.

Также в выпуске: Рейтинг случаев, когда вратари доказывали, что могут больше, чем просто спасать собственные ворота.