Как справиться с кошмарами: метод от ученых

Избавиться от кошмаров может помочь специальное представление страшных сюжетов – так называемый метод репетиции воображаемых образов.

Такой вывод сделали ученые из Американской академии медицины, сообщает Knife.

Ученые отмечают, что представлять себе сюжет кошмара нужно в расслабленном и спокойном состоянии. Содержание сна необходимо менять до тех пор, пока в сюжете не останется ничего непонятного и тревожного.

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Такой метод разбивает ассоциации "сон-угроза", а соответственно помогает избежать тревоги и чувство беспомощности.

Также ученые рекомендуют больше находиться на свете, отдыхать и расслаблять мышцы.

При этом президент Ассоциации, доктор Дуглас Кирш отмечает, что эффективный метод избавления от кошмаров лучше подбирать со специалистом.

От регулярных кошмаров страдают около 4% взрослых людей. Если не принять никаких мер, то страшные сны могут спровоцировать серьезные расстройства психики.

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